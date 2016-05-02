纽约期市：ICE原糖期货遭遇获利了结，从五周高位回落

路透纽约5月2日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一开盘高见五周高位，但迅速回软，因获利了结和投机性净多头仓位意外跳增。阿拉比卡咖啡期货跌至两个月低点。

可可期货也下跌，在上周五升至今年高位、技术面呈现超买水准后，升势暂作喘息。

伦敦软商品市场今日因银行假期休市，周二将恢复交易。

糖市，在交投最活跃合约开在3月24日来最高位后，技术性卖盘令期价承压。今日开盘水准高于上一交易日高位0.05美分，形成技术缺口。

7月原糖期货 收低0.11美分，或0.7%，报每磅16.21美分，之前升至3月24日来最高的16.47美分。

阿拉比卡咖啡期货跌至两个月低点，因在上月跌穿关键移动均线后，市场技术面仍疲弱，而巴西雷亚尔疲弱，也给市场带来一些压力。

7月阿拉比卡期货 收低1.85美分，或1.5%，报每磅1.1965美元，为3月3日来最低。

7月纽约可可 收低16美元，或0.5%，报每吨3,217美元。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)