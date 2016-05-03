纽约期市：原糖期货脱离五周高位，因巴西雷亚尔下挫

路透纽约/伦敦5月3日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二受尾盘买盘推动转升，但仍低于前一交易日触及的五周高位，因美元走坚带来压力。

阿拉比卡咖啡跌至两个月低位，可可价格也下挫，跟随商品市场今日普跌走势，追踪19种商品的汤森路透核心商品指数 连续第二日下跌。

伦敦软商品市场进行调整，周一市场因公共假日休市。

原糖价格承压，因巴西货币雷亚尔 兑美元连续第二日下跌。

巴西是世界最大的甘蔗和咖啡豆种植国，该国货币下跌令出售糖和咖啡的回报更大。加之油价下跌，糖市盘中多数时间承压，直至尾盘出现的一波买盘提振糖价在结算窗口前由跌转升。

7月原糖 收涨0.04美分，或0.3%，报每磅16.25美分。

中国对白糖的强劲需求推高全球白糖溢价，本周在每吨100美元之上，这是生产商乐见的加工利润水平。

8月白糖 收涨50美分，或0.1%，报每吨467.90美元。

阿拉比卡咖啡盘中跌至两个月低位。7月阿拉比卡咖啡 收跌0.4美分，或0.3%，报每磅1.1925美元。7月罗布斯塔咖啡 收跌9美元，或0.6%，报每吨1,579美元。

可可期货下跌，尽管主要生产国科特迪瓦(象牙海岸)可可到港量持续下降。7月纽约可可 收跌12美元，或0.4%，报每吨3,205美元。7月伦敦可可 收跌11英镑，或0.5%，报每吨2,305英镑。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)