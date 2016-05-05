纽约期市：原糖从一年半高位回落重挫5%，因自动卖出指令被触发

路透纽约/伦敦5月5日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周四大跌，从一年半高位回落超过1美分，交易商称，因大规模投机性抛售触发自动卖出指令。

可可期价延续从2016年高位回落的跌势，指标罗布斯塔咖啡期货飙升，六个月来首次升穿200日移动均线。

ICE-7月原糖期货 急跌0.81美分，或4.9%，收报每磅15.84美分，盘中攀升至16.87美元，为2014年10月以来现货合约的最高价，但之后重挫，低至15.72美分，交易商称止损卖出指令被触发。

“投机性交易推升市场，且看似盘中有基金的程序化交易出现。部分正在撤出，”一位欧洲的分析师称。

“从14美分反弹是合理的，但没有大买家在追涨。市场势将回调。”

原糖价格稍早上扬，因担忧最大糖消费国印度的供应紧张，以及巴西雷亚尔 走强。

8月白糖期货 跟随原糖跌势，收跌15.60美元，或3.3%，报每吨461.20美元，盘中升至2014年6月以来最高481.50美元。

罗布斯塔咖啡盘中触及六个月高位，7月合约首次升穿200日移动均线。

7月罗布斯塔咖啡期货 收涨32美元，或2%，报每吨1,617美元，盘中触及去年11月以来最高1,625美元。7月阿拉比卡咖啡期货 上扬1.8美分，或1.5%，收报每磅1.215美元，从周三触及的两个月低位反弹。

7月伦敦可可期货 收跌20英镑，或0.9%，报每吨2,287英镑。7月纽约可可期货 收跌28美元，或0.9%，报每吨3,158美元。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)