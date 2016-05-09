纽约期市：原糖空头回补减弱，因巴西雷亚尔急挫最多5%

国际油市：亚洲柴油裂解价差上涨，受印尼及斯里兰卡需求推动
印尼国家石油公司(Pertamina)发言人周三表示，Balikpapan炼厂1月15日出现发电机问题，目前已经恢复正常运营。
路透纽约/伦敦5月9日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一缩小之前的大幅涨幅，因主要种植国巴西货币一度急跌，受累于总统罗塞夫的弹劾投票宣告无效，令市场意外。
阿拉比卡咖啡期货也缩小涨幅，但只维持了短暂的时间；罗布斯塔咖啡在触及六个月高位后大幅转跌；可可在跌至三周低位后回升。
巴西货币雷亚尔 最多急挫5%，股市也骤降，此前巴西代理众议院议长宣布弹劾投票无效，此举被看作对市场更友好的新政府上台的可能性降低。
ICE-7月原糖合约 收涨0.14美分，或0.9%，报每磅15.88美分，盘中高见16.19美分。
在雷亚尔下跌前，大量空头回补提振糖价，交易员将此归因为咨询公司Datagro对巴西产量发出利空的预估，且预计巴西甘蔗行业协会Unica将报告，4月下半月压榨量较大。
交易员还将原因归为数据显示在价格急挫前的上周初，投机客持有纪录高位的净多头期货和期权。
8月白糖期货 收涨4.30美元，或0.9%，报每吨462.70美元。
阿拉比卡咖啡价格因技术图形强劲而上涨，上周五收于100日移动均线切入位之上，周一收于略低于200日移动均线切入位。
阿拉比卡咖啡期货收涨1.95美分，或1.6%，报每磅1.2645美元。
罗布斯塔咖啡在每吨1,665美元的去年11月初以来最高价位失去上升动能，在跌穿前一交易日低位后卖盘指令被触发。
7月罗布斯塔咖啡 收跌14美元，或0.9%，报每吨1,635美元。
纽约可可小幅上扬，受主要种植国科特迪瓦(象牙海岸)中期作物开局缓慢提振。
伦敦7月可可 收涨14英镑，或0.6%，报每吨2,253英镑，纽约7月可可 收涨5美元，或0.2%，报每吨3,079美元。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 利棣儿)
印尼国家石油公司(Pertamina)发言人周三表示，Balikpapan炼厂1月15日出现发电机问题，目前已经恢复正常运营。
(重发以对齐表格) 路透1月18日 - 印尼股市周三收高，止住七连跌，日常消费品类股占据上涨个股的近一半，而新加坡股市 则连续第三日下滑。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 上涨0.4%，因投资者认为美国当选总统特朗普对美元强 势的担忧将惠及一些东南亚股市。 在接受华尔街日报采访时，美国当选总统特朗普表示美国公司“无法(同中国)竞争，因为美元汇价太高了 ，这会扼杀我们自己。” 美元指数 最新报100.50，上涨0.2%，之前一度在周二跌至100.26，为12月8日以来最低。 印尼股市 录得八个交易日以来的首次上涨，上涨个股数量超过下跌个股数量。 投资者在留意印尼央行的动态，后者料在周四维持指标利率不变，在全球充斥不确定性以及国内面临价格 压力之际，该央行正在密切监控印尼卢比的走势。 马来亚银行金英证券分析师Rahmi Marina在一份报告中写道，为了在宏观经济稳定和国内经济复苏之间求 得平衡，本月指标利率预计会维持不变。 菲律宾股市 上涨0.5
路透香港1月18日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上市 公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 1/16-19 睿见教育 5 8.5-11.4 1.7-2.28 1/26 法国巴黎 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变幅 保荐人