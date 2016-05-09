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亚洲 | 2016年 5月 10日 星期二 02:47 BJT

纽约期市：原糖空头回补减弱，因巴西雷亚尔急挫最多5%

路透纽约/伦敦5月9日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一缩小之前的大幅涨幅，因主要种植国巴西货币一度急跌，受累于总统罗塞夫的弹劾投票宣告无效，令市场意外。

阿拉比卡咖啡期货也缩小涨幅，但只维持了短暂的时间；罗布斯塔咖啡在触及六个月高位后大幅转跌；可可在跌至三周低位后回升。

巴西货币雷亚尔 最多急挫5%，股市也骤降，此前巴西代理众议院议长宣布弹劾投票无效，此举被看作对市场更友好的新政府上台的可能性降低。

ICE-7月原糖合约 收涨0.14美分，或0.9%，报每磅15.88美分，盘中高见16.19美分。

在雷亚尔下跌前，大量空头回补提振糖价，交易员将此归因为咨询公司Datagro对巴西产量发出利空的预估，且预计巴西甘蔗行业协会Unica将报告，4月下半月压榨量较大。

交易员还将原因归为数据显示在价格急挫前的上周初，投机客持有纪录高位的净多头期货和期权。

8月白糖期货 收涨4.30美元，或0.9%，报每吨462.70美元。

阿拉比卡咖啡价格因技术图形强劲而上涨，上周五收于100日移动均线切入位之上，周一收于略低于200日移动均线切入位。

阿拉比卡咖啡期货收涨1.95美分，或1.6%，报每磅1.2645美元。

罗布斯塔咖啡在每吨1,665美元的去年11月初以来最高价位失去上升动能，在跌穿前一交易日低位后卖盘指令被触发。

7月罗布斯塔咖啡 收跌14美元，或0.9%，报每吨1,635美元。

纽约可可小幅上扬，受主要种植国科特迪瓦(象牙海岸)中期作物开局缓慢提振。

伦敦7月可可 收涨14英镑，或0.6%，报每吨2,253英镑，纽约7月可可 收涨5美元，或0.2%，报每吨3,079美元。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 利棣儿)

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