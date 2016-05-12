纽约期市：原糖攀升至一年半高位，可可期货跌至三周低位

路透纽约/伦敦5月12日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周四升至每磅17美分，为一年半来首次，因前一交易日急升4.9%后技术面强劲，尽管亚洲生产商的卖盘稍早压制市场。

可可期货跌至三周低位，与商品市场走势一致，汤森路透跟踪的19种核心商品价格指数 今日下跌。罗布斯塔咖啡涨幅扩大，升至六个月高位，交易员将原因归为对东南亚干燥天气的担忧。阿拉比卡咖啡受技术性买盘推动升至三周高位。

糖交易员称，亚洲生产商利用周三的投机性反弹，趁价格上涨卖出，令跟随基本面消息的交易员大感意外。

ICE-7月原糖合约 收涨0.21美分，或1.3%，报每磅16.98美分，交易员注意到在16.87美分附近触发止损买盘指令，将价格推升至2014年 10月以来最高的17美分。

7月/10月价差SBN6-V6从合约最高水平周二的贴水0.39美分大幅收窄至0.22美分。

一位交易商称，这是因为担心巴西中南部甘蔗种植地带的湿润天气。

8月白糖期货 收涨4.30美元，或0.9%，报每吨484.10美元，为2014年6月以来最高水平。

咖啡价格稳步上涨。

7月罗布斯塔咖啡期货 收涨7美元，或0.4%，报每吨1,678美元，盘中触及1,684美元的六个月高位，追平11月5日触及的高位。

7月阿拉比卡咖啡期货 收涨0.3美分，或0.2%，报每磅1.3005美元，连续第七日上涨，盘中触及1.307美元的三周高位。

伦敦7月可可期货 收跌30英镑，或1.3%，报每磅2,213英镑。纽约7月可可 收跌50美元，或1.6%，报每吨3,020美元，两个合约均触及4月18日以来最低水平。(完)

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