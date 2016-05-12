纽约期市：原糖攀升至一年半高位，可可期货跌至三周低位

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--1月17日
路透1月17日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:04时,1港元=0.88 663人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元 A/B股比 ) 价 深物业 16.58 7.72 2.42 南玻 11.22 5.91 2.14 深康佳 4.38 2.80 1.76 ST中华 11.55 4.79 2.72 ST中冠
路透纽约/伦敦5月12日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周四升至每磅17美分，为一年半来首次，因前一交易日急升4.9%后技术面强劲，尽管亚洲生产商的卖盘稍早压制市场。
可可期货跌至三周低位，与商品市场走势一致，汤森路透跟踪的19种核心商品价格指数 今日下跌。罗布斯塔咖啡涨幅扩大，升至六个月高位，交易员将原因归为对东南亚干燥天气的担忧。阿拉比卡咖啡受技术性买盘推动升至三周高位。
糖交易员称，亚洲生产商利用周三的投机性反弹，趁价格上涨卖出，令跟随基本面消息的交易员大感意外。
ICE-7月原糖合约 收涨0.21美分，或1.3%，报每磅16.98美分，交易员注意到在16.87美分附近触发止损买盘指令，将价格推升至2014年 10月以来最高的17美分。
7月/10月价差SBN6-V6从合约最高水平周二的贴水0.39美分大幅收窄至0.22美分。
一位交易商称，这是因为担心巴西中南部甘蔗种植地带的湿润天气。
8月白糖期货 收涨4.30美元，或0.9%，报每吨484.10美元，为2014年6月以来最高水平。
咖啡价格稳步上涨。
7月罗布斯塔咖啡期货 收涨7美元，或0.4%，报每吨1,678美元，盘中触及1,684美元的六个月高位，追平11月5日触及的高位。
7月阿拉比卡咖啡期货 收涨0.3美分，或0.2%，报每磅1.3005美元，连续第七日上涨，盘中触及1.307美元的三周高位。
伦敦7月可可期货 收跌30英镑，或1.3%，报每磅2,213英镑。纽约7月可可 收跌50美元，或1.6%，报每吨3,020美元，两个合约均触及4月18日以来最低水平。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)
路透1月17日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:04时,1港元=0.88 663人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元 A/B股比 ) 价 深物业 16.58 7.72 2.42 南玻 11.22 5.91 2.14 深康佳 4.38 2.80 1.76 ST中华 11.55 4.79 2.72 ST中冠
路透上海1月17日 - 中国财政部周三将招标三年新发和七年续发国债。路透调查显示，近来市场利空消息不断，债市情绪持续偏弱，二级收益率震荡走升，而一级市场配置户依旧动作有限，预计明日两期国债需求仍一般，中标利率（收益率）预测均值分别落在2.77%和3.14%。
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