纽约期市：原糖从一年半高位急跌，可可扩大跌幅

投行观点：投资人对于特朗普及美国政策的疑虑与日俱增--美银美林
路透伦敦1月17日 - 根据周二公布的一份基金经理人调查，有关美国候任总统特朗普经济政策及政策失误的相关疑虑本月大幅上升，促使他们握有更多现金，尽管他们预期成长及通胀将进一步上扬。
路透纽约/伦敦5月13日 - 洲际交易所(ICE)糖期货周五缩减深度跌幅，市场从前一交易日触及的一年半高位向下调整，盘中一度快速大跌激发了白糖市场的熔断机制。
可可期货也下挫，受压于美元反弹和后续技术性卖盘，咖啡价格徘徊在略低于周四高位的水平附近。
原糖价格在本周上涨8%至每磅17美分后回落，本周涨势受助于对印度干燥天气的担忧，以及预报称主要种植国巴西有降雨，可能导致收割放缓等因素刺激的投机性买盘。
7月原糖 收跌0.24美分，或1.4%，报每磅16.74美分。
盘初，该合约在一分钟之内大跌2.9%，或0.48美分，至16.3美分。交易员称，没有导致这种快速下跌的基本面原因，怀疑可能是交易失误导致。
8月白糖 收跌6美元，或1.2%，报每吨478.10美元，盘中曾在一分钟之内下跌8.80美元，至473.10美元，交易所的发言人称，熔断机制被触发。
伦敦7月可可 收跌21英镑，或1%，报每吨2,192英镑，纽约7月可可 收跌53美元，或1.8%，报每吨2,967美元。两合约均连续第二周下跌。
阿拉比卡咖啡在技术性调整中下跌，此前连续七日上涨。
7月阿拉比卡咖啡 收涨0.05美分，或0.04%，报每磅1.301美元，周四触及三周高位的1.307美元。
7月罗布斯塔咖啡 收涨2美元，或0.1%，报每吨1,680美元，周四触及六个月高位的1,684美元。(完)
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(编译 刘静；审校 母红)
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路透新加坡1月17日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周二下跌，行业消息人士表示，在周四新加坡国际企业发展局(IES)公布岸上库存之前，这暗示本周流入新加坡的套利船货数量可能增加。
路透新加坡1月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周二上涨0.6%至两日高位每吨97.98美元，反应汽油基本面强劲，但过去两天最终用户的石脑油现货需求较为迟滞。