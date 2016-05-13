纽约期市：原糖从一年半高位急跌，可可扩大跌幅

路透纽约/伦敦5月13日 - 洲际交易所(ICE)糖期货周五缩减深度跌幅，市场从前一交易日触及的一年半高位向下调整，盘中一度快速大跌激发了白糖市场的熔断机制。

可可期货也下挫，受压于美元反弹和后续技术性卖盘，咖啡价格徘徊在略低于周四高位的水平附近。

原糖价格在本周上涨8%至每磅17美分后回落，本周涨势受助于对印度干燥天气的担忧，以及预报称主要种植国巴西有降雨，可能导致收割放缓等因素刺激的投机性买盘。

7月原糖 收跌0.24美分，或1.4%，报每磅16.74美分。

盘初，该合约在一分钟之内大跌2.9%，或0.48美分，至16.3美分。交易员称，没有导致这种快速下跌的基本面原因，怀疑可能是交易失误导致。

8月白糖 收跌6美元，或1.2%，报每吨478.10美元，盘中曾在一分钟之内下跌8.80美元，至473.10美元，交易所的发言人称，熔断机制被触发。

伦敦7月可可 收跌21英镑，或1%，报每吨2,192英镑，纽约7月可可 收跌53美元，或1.8%，报每吨2,967美元。两合约均连续第二周下跌。

阿拉比卡咖啡在技术性调整中下跌，此前连续七日上涨。

7月阿拉比卡咖啡 收涨0.05美分，或0.04%，报每磅1.301美元，周四触及三周高位的1.307美元。

7月罗布斯塔咖啡 收涨2美元，或0.1%，报每吨1,680美元，周四触及六个月高位的1,684美元。(完)

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