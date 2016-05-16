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亚洲 | 2016年 5月 17日 星期二 02:16 BJT

纽约期市：原糖转跌为升，因巴西创纪录甘蔗压榨数据符合预期

路透纽约/伦敦5月16日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一走坚，因巴西公布的创纪录甘蔗压榨数据与预期基本一致。可可期货连跌第四日，触及一个月低位。

罗布斯塔咖啡期货攀升至九个月高位，阿拉比卡咖啡期货触及近两个月高位，因美元指数 回落。

交易商称，糖市早盘遭遇卖压，因周五晚些时候公布的数据显示，截至5月10日当周，投机客持有原糖期货和期权净多头。

部分投机客卖出，因认为多头头寸进一步增加的空间有限。

市场关注焦点转向巴西蔗产协会(Unica)公布的数据。数据显示，甘蔗加工创纪录，但与预期基本一致。

7月原糖期货 收涨0.15美分，或0.9%，报每磅16.89美分，接近周四触及的一年半高位17美分。8月白糖期货 收高2.60美元，或0.5%，报每吨480.70美元。

可可期货扩大跌幅，交易商称，受累于基金结清头寸和技术性卖出信号。

伦敦7月可可期货 收跌35英镑，或1.6%，报每吨2,157英镑，盘中触及4月13日以来最低2,142英镑。纽约7月可可期货 收挫40美元，或1.4%，报每吨2,927美元，盘中触及4月11日以来最低2,906美元。

7月阿拉比卡咖啡期货 收涨3.5美分，或2.7%，报每磅1.336美元，为3月23日以来最高。7月罗布斯塔咖啡期货 上扬6美元，或0.4%，收报每吨1,686美元，盘中触及九个月峰值1,689美元。(完)

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