纽约期市：原糖转跌为升，因巴西创纪录甘蔗压榨数据符合预期

《路透晚报》--1月18日日间新闻摘要（中港台）
中国国家主席习近平在达沃斯世界经济论坛发表演讲称，经济全球化确实带来新问题，但不能把经济全球化一棍子打死，应发展全球自由贸易和投资，在开放中推动贸易和投资自由化便利化，旗帜鲜明反对保护主义。
路透纽约/伦敦5月16日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一走坚，因巴西公布的创纪录甘蔗压榨数据与预期基本一致。可可期货连跌第四日，触及一个月低位。
罗布斯塔咖啡期货攀升至九个月高位，阿拉比卡咖啡期货触及近两个月高位，因美元指数 回落。
交易商称，糖市早盘遭遇卖压，因周五晚些时候公布的数据显示，截至5月10日当周，投机客持有原糖期货和期权净多头。
部分投机客卖出，因认为多头头寸进一步增加的空间有限。
市场关注焦点转向巴西蔗产协会(Unica)公布的数据。数据显示，甘蔗加工创纪录，但与预期基本一致。
7月原糖期货 收涨0.15美分，或0.9%，报每磅16.89美分，接近周四触及的一年半高位17美分。8月白糖期货 收高2.60美元，或0.5%，报每吨480.70美元。
可可期货扩大跌幅，交易商称，受累于基金结清头寸和技术性卖出信号。
伦敦7月可可期货 收跌35英镑，或1.6%，报每吨2,157英镑，盘中触及4月13日以来最低2,142英镑。纽约7月可可期货 收挫40美元，或1.4%，报每吨2,927美元，盘中触及4月11日以来最低2,906美元。
7月阿拉比卡咖啡期货 收涨3.5美分，或2.7%，报每磅1.336美元，为3月23日以来最高。7月罗布斯塔咖啡期货 上扬6美元，或0.4%，收报每吨1,686美元，盘中触及九个月峰值1,689美元。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
中国国家主席习近平在达沃斯世界经济论坛发表演讲称，经济全球化确实带来新问题，但不能把经济全球化一棍子打死，应发展全球自由贸易和投资，在开放中推动贸易和投资自由化便利化，旗帜鲜明反对保护主义。
* 台币兑美元微收升，连续第二日上涨 * 惟进口商买汇需求涌现及午后外资转汇出 * 明日台币主交投区间暂看在31.450-31.650 路透台北1月18日 - 台币兑美元 周三微收升，连续第二日上涨。汇银人士称， 反应美国候任总统特朗普指美元过强的谈话，盘初台币随非美货币一度急弹至逾三个月盘中 高位，惟进口商买汇需求涌现及午后外资转趋汇出皆令台币升幅收敛，后续观望国际美元进 一步走向指引。 他们指出，今日交投转趋热络，主要来自进口商在台币升破31.500买汇意愿明显增强， 出口商抛汇交投则较显冷清，至于外资买卖汇交易皆有，早上偏卖汇、下午转偏买汇，尤其 是午后有外资保管行汇出让台币升幅几乎全数吐回。 〞再来还是要看美元指数怎么走。〞一大型银行交易员说。 交易员表示，由于美元指数 亚洲盘大致徘徊在100整数关口上方、未再续跌，而 亚币午后交投也趋于冷静、跌幅趋于收敛，暂时看来短线国际美元只是涨多修正，并非是美 元趋势反转，因此台币一升破31.500关键价位立即引来实质买汇需求出笼。 周三台币盘初一
“有两三项关键因素值得关注，鉴于美国原油产量大涨，美国产量数据非常重要。供应面另一个因素是石油输出国组织(OPEC)成员国的任何减产消息。”