纽约期市：原糖从一年半高位回落，罗布斯塔咖啡因干旱天气持坚

路透纽约/伦敦5月17日 - 美国原糖期货周二收盘下跌，从一年半高位回落，因担心糖价涨幅过度。

大部分可可和咖啡合约下挫也重压软商品市场，但伦敦市场罗布斯塔咖啡逆势走坚，触及九个月高位，受助于巴西、越南和印尼干旱天气影响的忧虑。

7月原糖期货 收跌0.07美分，或0.4%，报每磅16.82美分，周四触及2014年10月以来高位17美分。

“有市场过热和涨幅过度的危险，”Sucden Financial Sugar资深交易员Nick Penney称。

他预计原糖将回落至切入位在16.11美分的20日移动均线之下，“如果再次试探切入位在15.7美分的40日移动均线也不奇怪”。

在伦敦白糖市场，关键的8月合约 收跌0.80美分，或0.2%，报每吨479.90美元。

咖啡市场，伦敦罗布斯塔咖啡触及去年8月以来高位，受助于主要种植国干旱天气延长的忧虑。

7月罗布斯塔 收涨13美元，或0.8%，报每吨1,699美元，盘中触及1,707美元的九个月高位。

7月阿拉比卡咖啡 收跌0.9美分，或0.7%，报每磅1.3270美元，盘中触及3月23日以来高位1.3530美元。

可可市场，美国期货触及五周低位，受压于疲弱的技术信号。7月纽约可可期货 收跌26美元，或0.9%，报每吨2,909美元，盘中跌至2,900美元的4月中以来最低。

7月伦敦可可 收跌25英镑，或1.2%，报每吨2,132英镑。(完)

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