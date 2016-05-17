纽约期市：原糖从一年半高位回落，罗布斯塔咖啡因干旱天气持坚

标题新闻：英国汽车行业称为维持与欧盟贸易，须参与欧盟关税同盟，实行WTO关税给行业带来威胁
WTO为世界贸易组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透纽约/伦敦5月17日 - 美国原糖期货周二收盘下跌，从一年半高位回落，因担心糖价涨幅过度。
大部分可可和咖啡合约下挫也重压软商品市场，但伦敦市场罗布斯塔咖啡逆势走坚，触及九个月高位，受助于巴西、越南和印尼干旱天气影响的忧虑。
7月原糖期货 收跌0.07美分，或0.4%，报每磅16.82美分，周四触及2014年10月以来高位17美分。
“有市场过热和涨幅过度的危险，”Sucden Financial Sugar资深交易员Nick Penney称。
他预计原糖将回落至切入位在16.11美分的20日移动均线之下，“如果再次试探切入位在15.7美分的40日移动均线也不奇怪”。
在伦敦白糖市场，关键的8月合约 收跌0.80美分，或0.2%，报每吨479.90美元。
咖啡市场，伦敦罗布斯塔咖啡触及去年8月以来高位，受助于主要种植国干旱天气延长的忧虑。
7月罗布斯塔 收涨13美元，或0.8%，报每吨1,699美元，盘中触及1,707美元的九个月高位。
7月阿拉比卡咖啡 收跌0.9美分，或0.7%，报每磅1.3270美元，盘中触及3月23日以来高位1.3530美元。
可可市场，美国期货触及五周低位，受压于疲弱的技术信号。7月纽约可可期货 收跌26美元，或0.9%，报每吨2,909美元，盘中跌至2,900美元的4月中以来最低。
7月伦敦可可 收跌25英镑，或1.2%，报每吨2,132英镑。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)
WTO为世界贸易组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦1月17日 - 根据周二公布的一份基金经理人调查，有关美国候任总统特朗普经济政策及政策失误的相关疑虑本月大幅上升，促使他们握有更多现金，尽管他们预期成长及通胀将进一步上扬。
路透新加坡1月17日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周二下跌，行业消息人士表示，在周四新加坡国际企业发展局(IES)公布岸上库存之前，这暗示本周流入新加坡的套利船货数量可能增加。