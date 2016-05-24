纽约期市：可可期货受英镑上涨拖累转跌，原糖延续跌势

台湾金融：国内外政策不确定性升高，各产业今年复苏脚步不一--中华信评
路透台北1月18日 - 国际评级公司--标准普尔在台湾转投资的中华信评周三表示，有鉴于经济与产业风险及国内外政策不确定性升高，各产业今年复苏脚步不一。
路透纽约/伦敦5月24日 - 可可期货周二转跌，因英镑走强打压伦敦市场，原糖期货在上周触及22个月高位后今日延续跌势，因投资人愈发担心基金持有创纪录的多头仓位。
咖啡期货变动不大。
可可期货一度延续昨日升幅。周一伦敦7月/9月可可期货价差在一分钟内急升至合约高位，令交易商大感意外，这也刺激了可可期货的升势。
交易商表示，英镑兑美元 上扬，拖累伦敦可可期货价格下滑，也打压了纽约市场。
7月伦敦可可 收低20英镑，或0.9%，报每吨2,194英镑，盘中一度升至2,242英镑。
7月纽约可可 收低6美元，或0.2%，报每吨2,953美元，稍早高见3,018美元。
糖价连跌第二日，经纪表示，因基金和投机商所持的多头仓位创纪录，限制了期糖进一步上涨的前景，市场有可能进一步下滑。
7月原糖期货 收低0.19美分，或1.1%，报每磅16.61美分，周五曾升至2014年7月以来最高的17.29美分。
8月白糖期货 收低4.20美元，或0.9%，报每吨468.70美。
7月罗布斯塔咖啡 收高5美元，或0.3%，报每吨1,648美元，7月阿拉比卡咖啡 收低0.35美分，或0.3%，报每磅1.218美元。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透台北1月18日 - 国际评级公司--标准普尔在台湾转投资的中华信评周三表示，有鉴于经济与产业风险及国内外政策不确定性升高，各产业今年复苏脚步不一。
0355GMT * 在亚洲时段涨0.2%，隔夜下跌0.9%后出现逢低买盘 * 各主要市场表现低迷：E-迷你标普500指数期货涨0.1%，美国原油 涨0.3%，日经指数跌0.2%，亚洲除日本外股市涨0.35% * 动能指标呈现负面，5、10及20日均线向下--看空格局 * 目标是测试99.85，这是11/1月涨势的50%回档位 * 纽约区间100.26/100.76分别是初步支撑/阻力位 * 图表：http://reut.rs/2iG3JQN (完) (编译 张涛；审校 徐文焰)
路透上海1月18日 - 人民币兑美元即期 周三早盘缩量小升，但较盘初升幅收窄；中间价则大涨超460点至逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，盘中汇价一度升破6.85元的逾两个月新高，客盘逢低购汇需求压制汇价反弹空间，但短期汇价料仍稳中偏强。