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亚洲 | 2016年 5月 25日 星期三 03:01 BJT

纽约期市：可可期货受英镑上涨拖累转跌，原糖延续跌势

路透纽约/伦敦5月24日 - 可可期货周二转跌，因英镑走强打压伦敦市场，原糖期货在上周触及22个月高位后今日延续跌势，因投资人愈发担心基金持有创纪录的多头仓位。

咖啡期货变动不大。

可可期货一度延续昨日升幅。周一伦敦7月/9月可可期货价差在一分钟内急升至合约高位，令交易商大感意外，这也刺激了可可期货的升势。

交易商表示，英镑兑美元 上扬，拖累伦敦可可期货价格下滑，也打压了纽约市场。

7月伦敦可可 收低20英镑，或0.9%，报每吨2,194英镑，盘中一度升至2,242英镑。

7月纽约可可 收低6美元，或0.2%，报每吨2,953美元，稍早高见3,018美元。

糖价连跌第二日，经纪表示，因基金和投机商所持的多头仓位创纪录，限制了期糖进一步上涨的前景，市场有可能进一步下滑。

7月原糖期货 收低0.19美分，或1.1%，报每磅16.61美分，周五曾升至2014年7月以来最高的17.29美分。

8月白糖期货 收低4.20美元，或0.9%，报每吨468.70美。

7月罗布斯塔咖啡 收高5美元，或0.3%，报每吨1,648美元，7月阿拉比卡咖啡 收低0.35美分，或0.3%，报每磅1.218美元。(完)

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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)

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