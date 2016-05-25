纽约期市：原糖跳涨至近22个月高位，伦敦/纽约可可合约升水走坚

路透纽约/伦敦5月25日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周三跳涨3%，接近22个月高位，因实货需求和技术性买盘，伦敦可可较纽约可可升水飙涨至逾一年半来最高。

罗布斯塔咖啡价格基本持平，徘徊在上周触及的九个月高位之下，阿拉比卡咖啡跌至三周低位。

原糖期货大幅转升，令交易员感到意外，他们原本预计在上周的数据显示投机客持有纪录高位的净多头头寸后卖盘会持续。交易员称，在7月/10月合约价差SBN6-V6大幅缩窄后，原糖价格开始反弹，在前一交易日的盘中高位之上激发了技术性买盘。

关于普遍认为的全球糖市场正走向供应短缺的观点，欧洲的一位资深交易员称，“长期前景相当有建设性。”

7月原糖 收涨0.55美分，或3.3 %，报每磅17.16美分，盘中高见17.21美分，距离上周五触及的2014年7月以来最高的17.29美分不远。

7/10月价差从周二的贴水0.35美分缩窄至0.27美分。

8月白糖期货 收涨11美元，或2.4%，报每吨479.70美元。

可可在周二转跌后延续颓势，但现货月伦敦/纽约合约升水跳涨至每吨190英镑，为2014年9月以来最高，因市场仍然担心西非中期作物质量。

7月伦敦可可 收跌24英镑，或1.1%，报每吨2,170英镑。

7月纽约可可 收跌29美元，或1%，报每吨2,924美元。

7月罗布斯塔咖啡 收跌4美元，或0.2%，报每吨1,644美元，距离5月17日触及的去年8月以来最高价1,707美元不远。

阿拉比卡咖啡期货微跌，受压于主要种植国巴西的报告显示作物产量充足、质量良好。

7月阿拉比卡咖啡 收跌0.4美分，或0.3%，报每磅1.214美元。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 利棣儿)