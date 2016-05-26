纽约期市：原糖跳涨至2014年高位，因投机客持续买入

路透纽约/伦敦5月26日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周四飙涨至近两年最高，受助于投机性和技术性买盘，前一交易日技术面转为利多，令基本面交易商感到意外。

可可和咖啡价格基本持平，跟随商品指数在平盘上下波动的走势。汤森路透跟踪的19种核心商品指数 升至六个月高位，后转跌，因美元指数 缩小跌幅。

原糖期货最高反弹1.9%，至每磅17.48美分，为现货月合约 2014年7月以来的最高位，反弹动能在布林格区间高端消竭。

周三原糖期货在两日连跌后反弹，令交易员感到意外，他们原本预计在上周的数据显示投机客持有纪录高位的净多头头寸后，获利了结会持续。交易员称，周三的走势形成了利多技术图形，进一步鼓励了技术性买盘。

7月原糖 收涨0.26美分，或1.5%，报每磅17.42美分。

8月白糖期货 收涨4.40美元，或0.9%，报每吨484.10美元。

在咖啡市场，7月阿拉比卡咖啡期货 收涨0.1美分，或0.1%，报每磅1.215美元。

罗布斯塔咖啡期货基本持平，徘徊在上周触及的九个月高位之下，尽管巴西今年产量减少，因干旱天气影响罗布斯塔咖啡收割。

7月罗布斯塔咖啡 收跌5美元，或0.3%，报每吨1,639美元，此前跌至1,632美元的5月9日以来最低。

7月伦敦可可 收跌3英镑，或0.1%，报每吨2,167英镑，7月纽约可可 收跌8美元，或0.3%，报每吨2,916美元。(完)

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