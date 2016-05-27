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亚洲 | 2016年 5月 28日 星期六 02:27 BJT

纽约期市：原糖触及22个月高位，纽约可可价差急升

路透纽约/伦敦5月27日 - 洲际交易商(ICE)原糖期货周五涨幅扩大至22个月高位，因技术面强劲和预计将出现供应短缺，纽约7月/9月可可期货价差急升至合约高位，因长周末前出现空头回补。

咖啡价格跌至三周低位，跟随商品市场稍早普遍下跌走势。

纽约和伦敦软商品市场下周一将因公共假日休市。

糖价触及2014年7月以来最高价位，周四曾跳涨至17.29美分的关键技术水平之上，料5月涨幅将达到近9%，将录得过去九个月中第八个月上涨。

7月原糖期货 收涨0.1美分，或0.6%，报每磅17.52美分，盘中涨至17.59美分的2014年7月以来最高水平。

8月白糖期货 收涨1.10美元，或0.2%，报每吨485.20美元，盘中升至486.90美元合约高位。

可可期货反弹，因纽约7月/9月可可合约价差CCN6-U6大幅走阔至升水31美元的合约高位，从前一交易日触及贴水15美元的合约低位发生戏剧性逆转。

此前在周一伦敦7月/9月价差LCCN6-U6波动巨大，因止损买盘被激发导致交易放量，达到平常交易量的三倍。

7月纽约可可 收涨89美元，或3.1%，报每吨3,005美元，7月伦敦可可 收涨43英镑，或2%，报每吨2,210英镑。

咖啡市场，阿拉比卡咖啡 收跌0.2美分，或0.2%，报每磅1.213美元。7月罗布斯塔咖啡 收涨1美元，或0.06%，报每吨1,640美元。(完)

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新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)

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