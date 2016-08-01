纽约期市：纽约可可录得六个月最大单日升幅，受空头回补提振

路透纽约/伦敦8月1日 - 洲际交易所(ICE)纽约可可期货周一升逾4%，录得六个月来最大单日升幅，因出现大量空头回补和技术性买盘，此前有报告显示，投机客大幅减少看多头寸。

糖和咖啡价格下挫，跟随商品市场的普遍下跌走势，因美元走强。

纽约9月可可期货 收高91美元，或3.2%，报每吨2,926美元，在美国市场开盘前高见2,952美元，周五曾跌至五个月低位的2,815美元。

收盘后发布的美国政府数据显示，投机客将纽约可可期货和期权净多头头寸大幅减少1.6万口，至八周低位。

交易员称，部分市场人士将此看成是给了价格更多的上行空间，激发了大规模空头回补。

伦敦可可价格跟随纽约市场走高，9月伦敦可可 收高59英镑，或2.6%，报每吨2,356英镑。

原糖价格跌回至接近前一交易日触及的五周低位。

10月原糖期货 收跌0.24美分，或1.3%，报每磅18.81美分。

10月白糖期货 收跌7.70美元，或1.5%，报每吨520.70美元。

以美元计价的咖啡期货也下跌，因美元 走强。

9月阿拉比卡咖啡 收跌2.75美分，或1.9%，报每磅1.4345美元，9月罗布斯塔咖啡 收跌30美元，或1.6%，报每吨1,818美元。(完)

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