纽约期市：阿拉比卡咖啡和可可转跌，回吐近期涨幅

路透纽约/伦敦8月2日 - 阿拉比卡咖啡和可可期货周二下跌，在最近上升后进行盘整，并跟随商品市场整体下跌的走势，原糖期货因美元走软而上涨，持于略高于上周触及的五周低位之上。

跟踪19种主要商品的汤森路透核心商品指数 跌至三个半月低位，因油价下跌。

交易员称，阿拉比卡咖啡受技术性买盘推动盘初上涨，但主要种植国巴西的新作供应充足，以及主要商品市场的颓势将价格推低，回吐了周五的涨幅。

罗布斯塔咖啡期货受到全球供应收紧、夏季加工商生产活动减少的支撑。

9月阿拉比卡 收跌2.2美分，或1.5%，报每磅1.4125美元，9月罗布斯塔咖啡 收高8美元，或0.44%，报每吨1,826美元。

纽约可可期货向下进行修正，周一曾急升逾4%，录得六个月来最大单日升幅。伦敦市场受到英镑 兑美元走强带来的压力

纽约可可期货 收跌30美元，或1%，报每吨2,896美元，远高于上周五触及的五个月低位2,815美元。

9月伦敦可可期货 收跌33英镑，或1.4%，报每吨2,323英镑。

美元走软帮助提振10月原糖期货 在盘中下跌后反弹，收高0.24美分，或1.3%，报每磅19.05美分。

自上周跌至近月合约6月24日以来最低价18.71美元以来，市场已经收复了部分失地。

交易商注意到，近期糖供应受到巴西中南部地区强劲的甘蔗压榨数据提振。

10月白糖期货 收高7.70美元，或1.5%，报每吨528.40美元。(完)

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