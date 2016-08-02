纽约期市：阿拉比卡咖啡和可可转跌，回吐近期涨幅

美国各类经济指标总览--2017/1/16
当前值 前次值 失业率(%) 4.7 (12月) 4.6 (11月) 非农业就业岗位(万) 增加15.6 (12月) 增加20.4 (11月修正值) 平均时薪(%) +0.4 (12月) -0.1 (11月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.2 (11月) +0.4 (10月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (11月) +0.1 (10月) 实质所得(%) -0.3 (11月)
路透纽约/伦敦8月2日 - 阿拉比卡咖啡和可可期货周二下跌，在最近上升后进行盘整，并跟随商品市场整体下跌的走势，原糖期货因美元走软而上涨，持于略高于上周触及的五周低位之上。
跟踪19种主要商品的汤森路透核心商品指数 跌至三个半月低位，因油价下跌。
交易员称，阿拉比卡咖啡受技术性买盘推动盘初上涨，但主要种植国巴西的新作供应充足，以及主要商品市场的颓势将价格推低，回吐了周五的涨幅。
罗布斯塔咖啡期货受到全球供应收紧、夏季加工商生产活动减少的支撑。
9月阿拉比卡 收跌2.2美分，或1.5%，报每磅1.4125美元，9月罗布斯塔咖啡 收高8美元，或0.44%，报每吨1,826美元。
纽约可可期货向下进行修正，周一曾急升逾4%，录得六个月来最大单日升幅。伦敦市场受到英镑 兑美元走强带来的压力
纽约可可期货 收跌30美元，或1%，报每吨2,896美元，远高于上周五触及的五个月低位2,815美元。
9月伦敦可可期货 收跌33英镑，或1.4%，报每吨2,323英镑。
美元走软帮助提振10月原糖期货 在盘中下跌后反弹，收高0.24美分，或1.3%，报每磅19.05美分。
自上周跌至近月合约6月24日以来最低价18.71美元以来，市场已经收复了部分失地。
交易商注意到，近期糖供应受到巴西中南部地区强劲的甘蔗压榨数据提振。
10月白糖期货 收高7.70美元，或1.5%，报每吨528.40美元。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 刘静；审校 母红)
当前值 前次值 失业率(%) 4.7 (12月) 4.6 (11月) 非农业就业岗位(万) 增加15.6 (12月) 增加20.4 (11月修正值) 平均时薪(%) +0.4 (12月) -0.1 (11月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.2 (11月) +0.4 (10月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (11月) +0.1 (10月) 实质所得(%) -0.3 (11月)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(% ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第三季 +0.3 r +0.3 r +1.7 r 英国 第三季 +0.6 f +0.5 r +2.2 f 德国 第三季 +0.2 r-@ +0.4 r-@ +1.5 r-@ 法国 第三季 +0.2 f -0.1 r -- 意大利 第三季 0.3 f
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