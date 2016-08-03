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货币新闻 | 2016年 8月 4日 星期四 02:40 BJT

纽约期市：纽约可可期货一度跳升100美元，受投机商买盘带动

路透纽约/伦敦8月3日 - 洲际交易所(ICE)纽约可可期货周三一度跳升100美元，创六个月最大单日升幅，因期价升穿关键技术水准后投机性买盘涌入。原糖和阿拉比卡咖啡期货则徘徊在数周低点之上。

纽约可可期货盘初走强，因在7月下半月遭遇大举抛售后，部分投资人寻求重建多头仓位。交易商表示，在升穿周二日高后，触动了自动买单，带动价格大涨。

可可期货未受英镑兑美元走软拖累，通常这会打压美元计价市场。

9月纽约可可期货 收高97美元，或3.4%，报每吨2,993美元，盘中升至2,999美元，为7月20日来最高。

交易员表示，市场仍受到供应吃紧的状况支撑，市场普遍预计当前2015/16年度全球供应大幅短缺。

9月伦敦可可期货 收高56英镑，或2.4%，报每吨2,379英镑。

原糖期货变动不大，巴西甘蔗压榨迅速限制了升幅。10月原糖期货 收低0.01美分，或0.05%，报每磅19.04美分。

10月白糖期货 收平，报每吨528.40美元。

9月阿拉比卡咖啡期货 收跌0.85美分，或0.6%，报每磅1.404美元，9月罗布斯塔咖啡 收高1美元，或0.05%，报每吨1,827美元。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)

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