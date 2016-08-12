纽约期市：原糖期货从一周低位反弹，咖啡下跌

* 新加坡奥兰国际预计2015/16年全球可可供应短缺32万吨

* 阿拉比卡咖啡受到巴西单产好于预期压制

路透纽约/伦敦8月12日 - 原糖期货周五从一周低位反弹，在本周大幅下挫后显示出恢复上行趋势迹象，因全球供应紧张。

洲际交易所(ICE)10月原糖期货 收高0.11美分，或0.6%，报每磅19.71美分，盘中触及一周低位的19.50美分。

交易商称，市场仍受到2015/16和2016/17两个作物年度全球供应短缺的预期支撑，糖市今年的强劲表现促使基金持有大量净多头头寸。

“我们非常看好长期前景，”顾问公司Agrilion的Michael Liddiard称。

德国商业银行周五将今年第四季价格预期上调1美分至18.50美分，称原因为巴西和印度产量可能低于预期。

10月白糖期货 收高1.40美元，或0.3%，报每吨534.10美元。

阿拉比卡咖啡期货小幅走低，12月合约 收跌0.8美分，或0.6%，报每磅1.4035美元，盘中跌至6月底以来最低的1.40美元。本周，次月合约收跌4%，为6月以来最差周度表现。

交易员称，巴西货币雷亚尔 疲弱是价格承压的原因之一。

经纪商称，令市场承压的另外一个因素是巴西阿拉比卡咖啡豆单产好于预期。

9月罗布斯塔咖啡 收跌5美元，或0.3%，报每吨1,803美元。

罗布斯塔咖啡受到2016/17作物年度全球供应短缺的前景支撑。

12月纽约可可 收跌12美元，或0.4%，报每吨2,981美元。

交易商称，市场长期来看仍受到2015/16作物年度全球可可供应大量短缺的预期支撑，但预计在2016/17作物年度将转为供应过剩。

新加坡奥兰国际有限公司周五称，预计当前2015/16作物年度全球可可供应短缺32万吨，大于24.5万吨的路透7月底发布的的调查预估中值。

12月伦敦可可 收高1英镑，或0.04%，报每吨2,378英镑。(完)

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