纽约期市：原糖和咖啡价格上涨，因巴西货币雷亚尔重拾升势

全球金融：安联首席经济顾问称美元强劲升值是2017年最大风险
路透香港1月16日 - 安联首席经济顾问伊尔艾朗(Mohamed El-Erian)周一表示，2017年全球经济成长速度有可能快于预期，但许多不确定因素的存在仍可能影响到经济扩张，而美元快速升值就是其中最大的风险。
路透纽约/伦敦8月15日 - 原糖期货周一上涨，阿拉比卡咖啡小幅走坚，部分受助于巴西货币雷亚尔重拾升势，可能会令生产商减少卖出。巴西是原糖和咖啡的全球主要生产国。
不过交易商称，短期糖供应持续受到巴西中南部主要产区的压榨速度加快提振。
巴西甘蔗行业协会(Unica)周一称，本季至今巴西中南部地区压榨速度较去年同期快13%。
洲际交易所(ICE)原糖期货 收高0.27美分，或1.37%，报每磅19.98美分，从盘初19.54美分的低位反弹。
交易商注意到，仍持有大量净多头头寸的基金也在买入，他们寻求将价位持于约19.50美分左右的关键支撑位之上。
美国政府上周五发布的数据显示，截至7月5日当周，投机客七周来首次增加原糖净多头期货和期权头寸。
10月白糖期货 收高6.20美元，或1.2%，报每吨540.30美元。
阿拉比卡咖啡期货也反弹，稍早跌至七周低位的1.398美元， 12月期货 收高0.2美分，或0.1%，报每磅1.4055美元。
交易商称，市场下跌行情看似暂时失去动能，尽管基本面仍利空，主要生产国巴西的收成好于预期，提振供应。
9月罗布斯塔咖啡期货 收跌2美元，或0.1%，报每吨1,801美元。
可可期货走高，交易员注意到供应收紧给市场提供潜在支撑。
12月纽约可可 收高34美元，或1.1%，报每吨3,015美元，12月伦敦可可 收高39英镑，或1.6%，报每磅2,417英镑。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)
路透香港1月16日 - 安联首席经济顾问伊尔艾朗(Mohamed El-Erian)周一表示，2017年全球经济成长速度有可能快于预期，但许多不确定因素的存在仍可能影响到经济扩张，而美元快速升值就是其中最大的风险。
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