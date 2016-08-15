纽约期市：原糖和咖啡价格上涨，因巴西货币雷亚尔重拾升势

路透纽约/伦敦8月15日 - 原糖期货周一上涨，阿拉比卡咖啡小幅走坚，部分受助于巴西货币雷亚尔重拾升势，可能会令生产商减少卖出。巴西是原糖和咖啡的全球主要生产国。

不过交易商称，短期糖供应持续受到巴西中南部主要产区的压榨速度加快提振。

巴西甘蔗行业协会(Unica)周一称，本季至今巴西中南部地区压榨速度较去年同期快13%。

洲际交易所(ICE)原糖期货 收高0.27美分，或1.37%，报每磅19.98美分，从盘初19.54美分的低位反弹。

交易商注意到，仍持有大量净多头头寸的基金也在买入，他们寻求将价位持于约19.50美分左右的关键支撑位之上。

美国政府上周五发布的数据显示，截至7月5日当周，投机客七周来首次增加原糖净多头期货和期权头寸。

10月白糖期货 收高6.20美元，或1.2%，报每吨540.30美元。

阿拉比卡咖啡期货也反弹，稍早跌至七周低位的1.398美元， 12月期货 收高0.2美分，或0.1%，报每磅1.4055美元。

交易商称，市场下跌行情看似暂时失去动能，尽管基本面仍利空，主要生产国巴西的收成好于预期，提振供应。

9月罗布斯塔咖啡期货 收跌2美元，或0.1%，报每吨1,801美元。

可可期货走高，交易员注意到供应收紧给市场提供潜在支撑。

12月纽约可可 收高34美元，或1.1%，报每吨3,015美元，12月伦敦可可 收高39英镑，或1.6%，报每磅2,417英镑。(完)

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