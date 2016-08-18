纽约期市：咖啡和糖价重拾升势，因美元下挫

美国个股：穆迪向美国当局支付8.64亿美元，和解次贷危机前评级问题
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's) 已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
路透纽约/伦敦8月18日 - 咖啡、糖和可可期货周四齐升，受助于大宗商品市场普遍上涨，部分由于美元下挫。
汤森路透跟踪19种核心商品的CoreCommodity指数 上涨逾1%，为连续第六日上涨，升至一个月高位。
阿拉比卡咖啡期货额外受助于天气预告显示，主要种植国巴西部分地区周末将有冷空气，而其它地区将有降雨，交易员称，将密切关注是否会有早花期和限制收割进程的情况。
12月阿拉比卡咖啡 收高3.35美分，或2.4%，报每磅1.4145美元，从前一交易日的七周低位1.3785反弹。
11月罗布斯塔咖啡 收高38美元，或2.1%，报每吨1,823美元。
过去一周糖价一直区间波动，在近期低位每磅19.50美分价位有稳固支撑，但上涨动能仍受近期供应充裕限制，可能与巴西压榨速度加快有关。
10月原糖期货 收高0.3美分，或1.3%，报每磅19.98美分，收复了周三的部分跌幅，周三下挫3%，因巴西政府向上修正了中南部主要产区的糖产量预估。
10月白糖期货 收高4.90美元，或0.9%，报每吨535.60美元。
可可期货加入上涨行列，但伦敦市场涨幅受到英镑兑美元跳涨的限制。
12月伦敦可可 收高11英镑，或0.5%，报每吨2,455英镑，12月纽约可可 收高34美元，或1.1%，报每吨3,113美元。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 利棣儿)
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's) 已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。
路透1月13日 - 最近一周投机客减持美元净多仓，因两个月前特朗普 当选美国总统引发的涨势令美元多仓建仓过度，投资者进行回调。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月10 日当周，美元净多仓降至249.5亿美元，前周为254.3亿美元。 本周美元走势为11月以来最差，因特朗普当选美国总统在市场上带来 的积极影响在消退。特朗普周三在当选后的首次记者会上并未对扩大基础 设施支出及减税的财政刺激计划提供细节。这令股市和美元多头失望。下 周特朗普将就职。 美元因此受挫，不过市场人士称，这波跌势是暂时的。 “我们预计美元强势会恢复，下周可能是关键时刻，”丹麦盛宝银行 (Saxo Bank)首席外汇策略师John Hardy称。 “特朗普周五就职之日逐渐临近，...随着特朗普推进的积极刺激计 划，我们仍然预计美联储可能再次升息。这将推动美国利率上升。” 欧元净空仓降至65,823口，为6月末以来最低水平。不过欧元的前景 仍不及美元乐观。 欧洲央行仍