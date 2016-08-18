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市场报道 | 2016年 8月 19日 星期五 02:39 BJT

纽约期市：咖啡和糖价重拾升势，因美元下挫

路透纽约/伦敦8月18日 - 咖啡、糖和可可期货周四齐升，受助于大宗商品市场普遍上涨，部分由于美元下挫。

汤森路透跟踪19种核心商品的CoreCommodity指数 上涨逾1%，为连续第六日上涨，升至一个月高位。

阿拉比卡咖啡期货额外受助于天气预告显示，主要种植国巴西部分地区周末将有冷空气，而其它地区将有降雨，交易员称，将密切关注是否会有早花期和限制收割进程的情况。

12月阿拉比卡咖啡 收高3.35美分，或2.4%，报每磅1.4145美元，从前一交易日的七周低位1.3785反弹。

11月罗布斯塔咖啡 收高38美元，或2.1%，报每吨1,823美元。

过去一周糖价一直区间波动，在近期低位每磅19.50美分价位有稳固支撑，但上涨动能仍受近期供应充裕限制，可能与巴西压榨速度加快有关。

10月原糖期货 收高0.3美分，或1.3%，报每磅19.98美分，收复了周三的部分跌幅，周三下挫3%，因巴西政府向上修正了中南部主要产区的糖产量预估。

　　10月白糖期货 收高4.90美元，或0.9%，报每吨535.60美元。

可可期货加入上涨行列，但伦敦市场涨幅受到英镑兑美元跳涨的限制。

12月伦敦可可 收高11英镑，或0.5%，报每吨2,455英镑，12月纽约可可 收高34美元，或1.1%，报每吨3,113美元。(完)

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ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 利棣儿)

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