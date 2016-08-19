纽约期市：可可期货从一个月高位回落，阿拉比卡咖啡转升

美国个股：穆迪向美国当局支付8.64亿美元，和解次贷危机前评级问题
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's) 已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
路透纽约/伦敦8月19日 - 可可期货周五由升转跌，因价格升至一个月高位后出现获利回吐，但本周仍上涨，因投资人担心主要种植国科特迪瓦(象牙海岸)对作物不利的天气，可能限制预期中的2016/17年产量反弹。
阿拉比卡咖啡期货转升，因交易员关注主要种植国巴西部分产区下周初气温下降的天气预报；糖价下跌，跟随大宗商品市场 的走势，因美元上涨。
12月伦敦可可 收跌9英镑，或0.4%，报每吨2,446英镑，盘中升至2,458英镑，为该次月合约的一个月高位。
交易商称，获利回吐阻止了涨势，但本周伦敦可可价格上涨2.9%。
12月纽约可可 收跌14美元，或0.5%，报每吨3,099美元，盘中升至7月15日以来最高的3,120美元。本周上涨4%。
交易商称，未来四到六周将对作物前景有更清晰的认识，但如果维持2016/17年全球供应过剩的预期，产量需要大幅增加。
12月阿拉比卡咖啡期货 收高0.15美分，或0.1%，报每磅1.416美元，本周上涨0.9%。
9月/12月合约价差交易KCU6-Z6在从贴水3.40美元到2.30美元很阔的区间内交易，8月23日为9月合约 的第一个通知日。
9月罗布斯塔咖啡 收跌6美元，或0.3%，报每吨1,817美元。
糖期货走低，部分受制于美元走强。
洲际交易所(ICE)10月原糖期货 收跌0.21美分，或1.1%，报每磅19.77美分，本周上涨0.3%，一周来交易震荡。
10月白糖期货 收跌10.30美元，或1.9%，报每吨525.3美元。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 刘静；审校 李军)
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's) 已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。
路透1月13日 - 最近一周投机客减持美元净多仓，因两个月前特朗普 当选美国总统引发的涨势令美元多仓建仓过度，投资者进行回调。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月10 日当周，美元净多仓降至249.5亿美元，前周为254.3亿美元。 本周美元走势为11月以来最差，因特朗普当选美国总统在市场上带来 的积极影响在消退。特朗普周三在当选后的首次记者会上并未对扩大基础 设施支出及减税的财政刺激计划提供细节。这令股市和美元多头失望。下 周特朗普将就职。 美元因此受挫，不过市场人士称，这波跌势是暂时的。 “我们预计美元强势会恢复，下周可能是关键时刻，”丹麦盛宝银行 (Saxo Bank)首席外汇策略师John Hardy称。 “特朗普周五就职之日逐渐临近，...随着特朗普推进的积极刺激计 划，我们仍然预计美联储可能再次升息。这将推动美国利率上升。” 欧元净空仓降至65,823口，为6月末以来最低水平。不过欧元的前景 仍不及美元乐观。 欧洲央行仍