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市场报道 | 2016年 8月 20日 星期六 02:39 BJT

纽约期市：可可期货从一个月高位回落，阿拉比卡咖啡转升

路透纽约/伦敦8月19日 - 可可期货周五由升转跌，因价格升至一个月高位后出现获利回吐，但本周仍上涨，因投资人担心主要种植国科特迪瓦(象牙海岸)对作物不利的天气，可能限制预期中的2016/17年产量反弹。

阿拉比卡咖啡期货转升，因交易员关注主要种植国巴西部分产区下周初气温下降的天气预报；糖价下跌，跟随大宗商品市场 的走势，因美元上涨。

12月伦敦可可 收跌9英镑，或0.4%，报每吨2,446英镑，盘中升至2,458英镑，为该次月合约的一个月高位。

交易商称，获利回吐阻止了涨势，但本周伦敦可可价格上涨2.9%。

12月纽约可可 收跌14美元，或0.5%，报每吨3,099美元，盘中升至7月15日以来最高的3,120美元。本周上涨4%。

交易商称，未来四到六周将对作物前景有更清晰的认识，但如果维持2016/17年全球供应过剩的预期，产量需要大幅增加。

12月阿拉比卡咖啡期货 收高0.15美分，或0.1%，报每磅1.416美元，本周上涨0.9%。

9月/12月合约价差交易KCU6-Z6在从贴水3.40美元到2.30美元很阔的区间内交易，8月23日为9月合约 的第一个通知日。

9月罗布斯塔咖啡 收跌6美元，或0.3%，报每吨1,817美元。

糖期货走低，部分受制于美元走强。

洲际交易所(ICE)10月原糖期货 收跌0.21美分，或1.1%，报每磅19.77美分，本周上涨0.3%，一周来交易震荡。

10月白糖期货 收跌10.30美元，或1.9%，报每吨525.3美元。(完)

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(编译 刘静；审校 李军)

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