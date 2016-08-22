纽约期市：可可创两个月来最大跌幅，因科特迪瓦降雨和获利回吐

美国个股：穆迪向美国当局支付8.64亿美元，和解次贷危机前评级问题
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's) 已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
路透纽约/伦敦8月22日 - 可可期货周一录得近两个月来最大单日跌幅，延续了前一交易日从一个月高位回落的走势，因主要种植国科特迪瓦(象牙海岸)降雨，以及在价格连续强劲上涨后出现获利回吐。
阿拉比卡咖啡连续第三日上涨，因有报导称，主要种植国巴西将有不利的寒冷天气。原糖期货也上涨。
12月纽约可可 收跌115美元，或3.71%，报每吨2,984美元， 录得次月合约6月24日以来最大单日跌幅。
上周象牙海岸可可种植带中心地区降雨，农户称，这对生长期为10月到3月的作物是利好消息。
上周五该合约升至一个月高位的3,120美元，后回落。
上周五收盘后发布的数据显示，截至上周二的一周内，投机客连续第二周增加了可可净多头头寸，上周晚些时候价格持续上涨，暗示将出现获利回吐，商品交易顾问公司NickJen Capital管理合伙人Nick Gentile称。
伦敦12月可可 收跌84英镑，或3.43%，报每吨2,362英镑。
12月阿拉比卡咖啡 收高4.8美分，或3.39%，报每磅1.464美元，受助于寒冷天气可能损害主要种植国巴西明年的作物前景。
11月罗布斯塔咖啡 收高14美元，或0.77%，报每吨1,831美元。
10月原糖期货收高0.65美分，或3.29%，报每磅20.42美分，价格未能突破20.5美分的强力阻力位。
10月白糖期货 收高13.10美元，或2.49%，报每吨539.40美元。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 利棣儿)
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's) 已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。
路透1月13日 - 最近一周投机客减持美元净多仓，因两个月前特朗普 当选美国总统引发的涨势令美元多仓建仓过度，投资者进行回调。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月10 日当周，美元净多仓降至249.5亿美元，前周为254.3亿美元。 本周美元走势为11月以来最差，因特朗普当选美国总统在市场上带来 的积极影响在消退。特朗普周三在当选后的首次记者会上并未对扩大基础 设施支出及减税的财政刺激计划提供细节。这令股市和美元多头失望。下 周特朗普将就职。 美元因此受挫，不过市场人士称，这波跌势是暂时的。 “我们预计美元强势会恢复，下周可能是关键时刻，”丹麦盛宝银行 (Saxo Bank)首席外汇策略师John Hardy称。 “特朗普周五就职之日逐渐临近，...随着特朗普推进的积极刺激计 划，我们仍然预计美联储可能再次升息。这将推动美国利率上升。” 欧元净空仓降至65,823口，为6月末以来最低水平。不过欧元的前景 仍不及美元乐观。 欧洲央行仍