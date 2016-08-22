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市场报道 | 2016年 8月 23日 星期二 02:45 BJT

纽约期市：可可创两个月来最大跌幅，因科特迪瓦降雨和获利回吐

路透纽约/伦敦8月22日 - 可可期货周一录得近两个月来最大单日跌幅，延续了前一交易日从一个月高位回落的走势，因主要种植国科特迪瓦(象牙海岸)降雨，以及在价格连续强劲上涨后出现获利回吐。

阿拉比卡咖啡连续第三日上涨，因有报导称，主要种植国巴西将有不利的寒冷天气。原糖期货也上涨。

12月纽约可可 收跌115美元，或3.71%，报每吨2,984美元， 录得次月合约6月24日以来最大单日跌幅。

上周象牙海岸可可种植带中心地区降雨，农户称，这对生长期为10月到3月的作物是利好消息。

上周五该合约升至一个月高位的3,120美元，后回落。

上周五收盘后发布的数据显示，截至上周二的一周内，投机客连续第二周增加了可可净多头头寸，上周晚些时候价格持续上涨，暗示将出现获利回吐，商品交易顾问公司NickJen Capital管理合伙人Nick Gentile称。

伦敦12月可可 收跌84英镑，或3.43%，报每吨2,362英镑。

12月阿拉比卡咖啡 收高4.8美分，或3.39%，报每磅1.464美元，受助于寒冷天气可能损害主要种植国巴西明年的作物前景。

11月罗布斯塔咖啡 收高14美元，或0.77%，报每吨1,831美元。

10月原糖期货收高0.65美分，或3.29%，报每磅20.42美分，价格未能突破20.5美分的强力阻力位。

10月白糖期货 收高13.10美元，或2.49%，报每吨539.40美元。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 利棣儿)

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