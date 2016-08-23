纽约期市：糖价随着商品市场走强上涨，可可反弹

路透纽约/伦敦8月23日 - 原糖期货周二急升至两周来最高水平，受助于原油和其它商品市场的普遍上涨，因主要种植国巴西种植地带的降雨被认为可能令甘蔗压榨放缓。

洲际交易所(ICE)可可期货反弹，周一经历了两个月来的最大单日跌幅，阿拉比卡咖啡连续第四日上涨，触及两周高位。

10月原糖期货 收高0.31美分，或1.52%，报每磅20.73美分，盘中升至8月9日以来最高的20.81美分。

盘中稍早价格走低，但在上午交易时段中段转升，因油价开始反弹，布兰特原油 升穿每桶50美元，给其它商品带来支撑。

一些人认为巴西的暴雨令中南部地区的甘蔗压榨放缓，给市场提供了支撑。

经纪商称，降雨可能有利于下一季作物的生长。

10月白糖期货 收高3.70美元，或0.69%，报每吨542.10美元。

可可期货周一经历了两个月来的最大单日跌幅，今日收复了部分失地，12月纽约可可期货 收高57美元，或1.91%，报每吨3,041美元。

12月伦敦可可 收高29英镑，或1.23%，报每吨2,391英镑。

阿拉比卡咖啡连续第四日上涨，收高0.85美分，或0.58%，报每磅1.4725美元，盘中升至8月8日以来最高的1.4775美元，因担心主要种植国巴西的冷空气和降雨带来影响。

11月罗布斯塔咖啡 收跌10美元，或0.55%，报每吨1,821美元。(完)

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