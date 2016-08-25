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市场报道 | 2016年 8月 26日 星期五 02:54 BJT

纽约期市：阿拉比卡咖啡受助于巴西作物忧虑上涨，期糖也上涨

路透纽约/伦敦8月25日 - 阿拉比卡咖啡期货周四走高，部分受助于巴西降雨可能导致作物提前开花的忧虑，期糖和可可价格也上涨。

12月阿拉比卡咖啡 收高1.35美分，或0.9%，报每磅1.4445美元。

MDA Information Services在报告中称，预计从周三开始，整个巴西咖啡作物带将有高于正常水平的降雨量，本周末气温将在霜冻水平之上。

11月罗布斯塔咖啡 收跌13美元，或0.7%，报每吨1,797美元。

罗布斯塔咖啡亚洲市场价格与伦敦期货价差本周缩窄，部分由于印尼的收割接近尾声，导致供应充裕。

原糖期货也走高，市场仍动荡，近月10月合约 在每磅约21美分附近有强劲阻力，在19.50美分有支撑。

10月合约收高0.33美分，或1.6%，报每磅20.55美分，10月白糖期货 收高8.80美元，或1.7%，报每吨538.70美元。

可可期货也走高，受助于供应趋紧，预计即将到来的西非主要作物季开局缓慢，但英镑走强限制了伦敦市场涨幅。

12月纽约可可 收高11美元，或0.4%，报每吨3,028美元，12月伦敦可可 收高7英镑，或0.3%，报每吨2,378英镑。(完)

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