纽约期市：阿拉比卡咖啡受助于巴西作物忧虑上涨，期糖也上涨

美国个股：穆迪向美国当局支付8.64亿美元，和解次贷危机前评级问题
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's) 已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
路透纽约/伦敦8月25日 - 阿拉比卡咖啡期货周四走高，部分受助于巴西降雨可能导致作物提前开花的忧虑，期糖和可可价格也上涨。
12月阿拉比卡咖啡 收高1.35美分，或0.9%，报每磅1.4445美元。
MDA Information Services在报告中称，预计从周三开始，整个巴西咖啡作物带将有高于正常水平的降雨量，本周末气温将在霜冻水平之上。
11月罗布斯塔咖啡 收跌13美元，或0.7%，报每吨1,797美元。
罗布斯塔咖啡亚洲市场价格与伦敦期货价差本周缩窄，部分由于印尼的收割接近尾声，导致供应充裕。
原糖期货也走高，市场仍动荡，近月10月合约 在每磅约21美分附近有强劲阻力，在19.50美分有支撑。
10月合约收高0.33美分，或1.6%，报每磅20.55美分，10月白糖期货 收高8.80美元，或1.7%，报每吨538.70美元。
可可期货也走高，受助于供应趋紧，预计即将到来的西非主要作物季开局缓慢，但英镑走强限制了伦敦市场涨幅。
12月纽约可可 收高11美元，或0.4%，报每吨3,028美元，12月伦敦可可 收高7英镑，或0.3%，报每吨2,378英镑。(完)
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ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's) 已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。
路透1月13日 - 最近一周投机客减持美元净多仓，因两个月前特朗普 当选美国总统引发的涨势令美元多仓建仓过度，投资者进行回调。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月10 日当周，美元净多仓降至249.5亿美元，前周为254.3亿美元。 本周美元走势为11月以来最差，因特朗普当选美国总统在市场上带来 的积极影响在消退。特朗普周三在当选后的首次记者会上并未对扩大基础 设施支出及减税的财政刺激计划提供细节。这令股市和美元多头失望。下 周特朗普将就职。 美元因此受挫，不过市场人士称，这波跌势是暂时的。 “我们预计美元强势会恢复，下周可能是关键时刻，”丹麦盛宝银行 (Saxo Bank)首席外汇策略师John Hardy称。 “特朗普周五就职之日逐渐临近，...随着特朗普推进的积极刺激计 划，我们仍然预计美联储可能再次升息。这将推动美国利率上升。” 欧元净空仓降至65,823口，为6月末以来最低水平。不过欧元的前景 仍不及美元乐观。 欧洲央行仍