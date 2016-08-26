纽约期市：原糖期货仍在区间波动，可可价格攀升

路透纽约/伦敦8月26日 - 原糖期货周五基本持平，因市场在短期供应充裕和中期前景趋紧之间摇摆不定；阿拉比卡咖啡上涨，因担心明年巴西作物前景。

10月原糖期货 收高0.06美分，或0.3%，报每磅20.61美分，价格继续在位于19.50美分的稳固支撑和约21美元的阻力位之间波动。该区间已经维持了逾三周。

“市场看似陷在区间内，能够上下波动，但不能积聚动能突破区间，”澳洲联邦银行(CBA)分析师Tobin Gorey称。

交易商称，直到8月中以来巴西甘蔗压榨速度较快，确保短期内供应充裕，但最近的降雨令产量放缓。

预计今年晚些时候和2017年第一季供应将趋紧，大部分分析师预计2016/17作物年将再次经历全球供应短缺。

10月白糖期货 收高1.50美元，或0.3%，报每吨540.20美元。

伦敦软商品市场下周一将因英国公共假日休市，纽约市场交易时间将缩短，开始交易时间晚于平常，但按平常时间收盘。

阿拉比卡咖啡期货也上涨，此前在20日移动均线切入位找到支撑。

经纪商称，部分人士担心，预报下周将有降雨，可能导致明年的作物提早开花，有可能会限制产量。

12月阿拉比卡咖啡 收高0.4美分，或0.3%，报每磅1.4485美元。

9月罗布斯塔咖啡 收高22美元，或1.2%，报每吨1,819美元。

可可期货小幅下跌，12月纽约可可 收跌13美元，或0.4%，报每吨3,015美元，12月伦敦可可 收跌6英镑，或0.3%，报每吨2,372美元。(完)

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