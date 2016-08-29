纽约期市：美国可可下跌3%，咖啡和糖走坚

《全球汇市》英镑下滑至三个月低点，受“硬退欧”担忧拖累
特雷莎梅周二的讲话将强调，英国人应当在保护和加强工人权利等共同目标方面团结起来。 欧元兑英镑 涨0.9%至0.8827英镑，英镑兑日圆 跌1.4%至137.65日圆。 日圆全线走强，美元兑日圆 小跌0.2%至114.30日圆，向上周低点113.75回落。 “‘硬退欧’引发的避险情绪推低美元/日圆，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示。
* 伦敦软商品市场适逢假日休市
* 纽约可可跌穿200日移动均线切入位后大幅下跌
* 糖交易员等待本周巴西甘蔗行业协会数据
路透纽约8月29日 - 洲际交易所(ICE)美国可可期货周一下跌3%，在跌穿一关键技术水准后大幅下挫，因有报告显示，近期的反弹是受大量空头回补驱动。
阿拉比卡咖啡和原糖期货也在清淡交易中走高。伦敦软商品市场适逢英国公共假日闭市，纽约市场交易时间缩短。
12月纽约可可 收跌90美元，或3%，报每吨2,925美元。
在截至8月23日当周，在可可价格升至五周高位后遭大幅抛售，投机客将期货和期权净多头头寸增加至三个半月高位。
交易员称，价格曾努力站在200日移动均线切入位之上，但在跌穿该水平后跌幅扩大，止损卖盘在近期盘中低位2,977美元和2,940美元附近先后被触发。
原糖期货上涨，但陷于近期的四周交易区间内，因交易员等待巴西甘蔗行业协会预计将于本周发布的8月上半月甘蔗压榨数据。
S&P Global Platts调查的分析师预计，巴西主要的中南部产区的甘蔗压榨量在4,420-4,820万吨之间，由于降雨，预估均值较去年同期下跌4%，至4,603万吨。
10月原糖期货 收高0.06美分，或0.3%，报每磅20.67美分。
阿拉比卡过去八个交易日内有七日上涨，升穿50日移动均线切入位。
12月阿拉比卡咖啡 收高0.25美分，或0.2%，报每磅1.451美元。(完)
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新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 利棣儿)
特雷莎梅周二的讲话将强调，英国人应当在保护和加强工人权利等共同目标方面团结起来。 欧元兑英镑 涨0.9%至0.8827英镑，英镑兑日圆 跌1.4%至137.65日圆。 日圆全线走强，美元兑日圆 小跌0.2%至114.30日圆，向上周低点113.75回落。 “‘硬退欧’引发的避险情绪推低美元/日圆，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示。
上周，易盛农期指数窄幅波动，周初小幅上涨，下半周回吐涨幅，全周涨跌不明显。目前，易盛农期指数处于弱反弹走势中，本周若转跌，将重回探底过程中，截至1月13日，易盛农期指数报收于1,184.64点，全周微升0.48%。
路透北京1月16日 - 人民日报周一刊登署名文章称，等值5万美元的年度购汇总额满足了绝大多数个人的用汇需求，购汇年度总额保持相对稳定，有利于稳定预期；从根本上说，人民币稳定来自中国稳定的基本面和稳健的政策面。