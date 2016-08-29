纽约期市：美国可可下跌3%，咖啡和糖走坚

* 伦敦软商品市场适逢假日休市

* 纽约可可跌穿200日移动均线切入位后大幅下跌

* 糖交易员等待本周巴西甘蔗行业协会数据

路透纽约8月29日 - 洲际交易所(ICE)美国可可期货周一下跌3%，在跌穿一关键技术水准后大幅下挫，因有报告显示，近期的反弹是受大量空头回补驱动。

阿拉比卡咖啡和原糖期货也在清淡交易中走高。伦敦软商品市场适逢英国公共假日闭市，纽约市场交易时间缩短。

12月纽约可可 收跌90美元，或3%，报每吨2,925美元。

在截至8月23日当周，在可可价格升至五周高位后遭大幅抛售，投机客将期货和期权净多头头寸增加至三个半月高位。

交易员称，价格曾努力站在200日移动均线切入位之上，但在跌穿该水平后跌幅扩大，止损卖盘在近期盘中低位2,977美元和2,940美元附近先后被触发。

原糖期货上涨，但陷于近期的四周交易区间内，因交易员等待巴西甘蔗行业协会预计将于本周发布的8月上半月甘蔗压榨数据。

S&P Global Platts调查的分析师预计，巴西主要的中南部产区的甘蔗压榨量在4,420-4,820万吨之间，由于降雨，预估均值较去年同期下跌4%，至4,603万吨。

10月原糖期货 收高0.06美分，或0.3%，报每磅20.67美分。

阿拉比卡过去八个交易日内有七日上涨，升穿50日移动均线切入位。

12月阿拉比卡咖啡 收高0.25美分，或0.2%，报每磅1.451美元。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 利棣儿)