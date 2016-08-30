纽约期市：原糖下跌，因巴西甘蔗压榨活动活跃

路透纽约/伦敦8月30日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二四个交易日以来首次下跌，因巴西甘蔗压榨活动活跃，令市场处于守势，且实货市场需求仍然疲弱。
巴西货币雷亚尔走弱，给市场带来压力，因交易员密切关注已被停职的总统罗塞夫的参议院弹劾听证会的进展情况。巴西是全球最大糖和咖啡生产国。
可可价格续跌至四周低位。
巴西甘蔗行业协会发布的倍受关注的数据显示，中南部地区8月上半月压榨4,480万吨甘蔗，低于去年同期的4,780万吨。
这处于分析师预估区间的低端。
不过，交易商指出，甘蔗出糖率(ATR)较高，且生产商转向将甘蔗用于产糖而不是生产乙醇。
这些因素导致8月上半月糖产量实际上超过去年同期。
10月原糖 收跌0.15美分，或0.7%，报每磅20.52美分。
国际糖业组织在首份2016/17作物季全面评估报告中预计，全球糖短缺705万吨。
10月白糖期货 收跌2.70美元，或0.5%，报每吨537.50美元。
阿拉比卡咖啡期货本交易日大部分时间受雷亚尔兑美元 下跌拖累，但在结算前转升，交易员称，因尾盘出现买盘。
12月阿拉比卡咖啡 收高0.95美分，或0.7%，报每磅1.4605美元，过去九个交易日中有八日上涨。
11月罗布斯塔咖啡 收跌3美元，或0.2%，报每吨1,816美元。
可可价格跌至8月3日以来最低，纽约12月可可 收跌35美元，或1.2%，报每吨2,890美元。
12月伦敦可可 收跌66英镑，或2.8%，报每吨2,306英镑，市场对周一纽约市场的下跌作出反应，英国市场周一适逢假日休市。(完)
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(编译 刘静；审校 母红)