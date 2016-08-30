纽约期市：原糖下跌，因巴西甘蔗压榨活动活跃

《汇市简讯》美元/日圆走软，与日经指数期货走势相吻合

0840GMT - * 英国硬退欧担忧导致英镑/日圆跌落137.50日圆 * 英镑/日圆走软令脆弱的美元/日圆走势更加不堪一击 * 近期美元/日圆走势图在118日圆上方呈双顶态势继续带来压力 * 日经指数期货走势与美元/日圆走势吻合，48/72小时线关联度分别为正0.73/正0.74 * 目前在114.00附近交投，但只有5.75亿行权价在114的美元/日圆期权在纽约交割时段到期 * 有36亿、行权价在115.00的期权将在纽约交割时段到期 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 全球汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 澳元、新西兰元报导 加元报导