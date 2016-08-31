纽约期市：可可期货从四周低位反弹，原糖急跌逾2%

美国个股：穆迪向美国当局支付8.64亿美元，和解次贷危机前评级问题
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's) 已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
路透纽约/伦敦8月31日 - 可可期货周三反弹，受助于8月最后一个交易日尾盘的一波买盘，之前，由于最大种植国科特迪瓦(象牙海岸)的产量前景改善，投机和技术性卖盘打压可可期货跌至四周低位。
原糖期货下跌逾2%，在盘中跌穿多个支撑位后，一度回落至位于20美分的重要心里关口之下。
12月伦敦可可期货 收涨2英镑，或0.09%，报每吨2,308英镑，盘中触及8月3日以来最低2,287英镑。
“市场上有技术性卖盘，不过，密切关注科特迪瓦产量的市场人士也认为，产量前景改善，过去数日，在对的地点、对的时间出现降雨，”一位交易商称。
交易商称，9月伦敦可可期权在1100 GMT到期，提振伦敦市场成交量，9月期货合约在收盘前最后几分钟向2,350英镑的执行价靠拢。
12月纽约可可期货 收涨8美元，或0.3%，报每吨2,898美元。本月收涨，为4月以来首次。
10月原糖期货 收跌0.46美分，或2.2%，报每磅20.06美分。
交易商称，短期供应充裕，和实货需求疲弱将继续限制原糖期价。
10月白糖期货 收跌8.40美元，或1.6%，报每吨529.10美元。
12月阿拉比卡咖啡期货 收涨1美分，或0.7%，报每磅1.4705美元。四个月来首月收跌。9月罗布斯塔咖啡期货 收高12美元，或0.7%，报每吨1,828美元。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's) 已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。
路透1月13日 - 最近一周投机客减持美元净多仓，因两个月前特朗普 当选美国总统引发的涨势令美元多仓建仓过度，投资者进行回调。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月10 日当周，美元净多仓降至249.5亿美元，前周为254.3亿美元。 本周美元走势为11月以来最差，因特朗普当选美国总统在市场上带来 的积极影响在消退。特朗普周三在当选后的首次记者会上并未对扩大基础 设施支出及减税的财政刺激计划提供细节。这令股市和美元多头失望。下 周特朗普将就职。 美元因此受挫，不过市场人士称，这波跌势是暂时的。 “我们预计美元强势会恢复，下周可能是关键时刻，”丹麦盛宝银行 (Saxo Bank)首席外汇策略师John Hardy称。 “特朗普周五就职之日逐渐临近，...随着特朗普推进的积极刺激计 划，我们仍然预计美联储可能再次升息。这将推动美国利率上升。” 欧元净空仓降至65,823口，为6月末以来最低水平。不过欧元的前景 仍不及美元乐观。 欧洲央行仍