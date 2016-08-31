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市场报道 | 2016年 9月 1日 星期四 02:55 BJT

纽约期市：可可期货从四周低位反弹，原糖急跌逾2%

路透纽约/伦敦8月31日 - 可可期货周三反弹，受助于8月最后一个交易日尾盘的一波买盘，之前，由于最大种植国科特迪瓦(象牙海岸)的产量前景改善，投机和技术性卖盘打压可可期货跌至四周低位。

原糖期货下跌逾2%，在盘中跌穿多个支撑位后，一度回落至位于20美分的重要心里关口之下。

12月伦敦可可期货 收涨2英镑，或0.09%，报每吨2,308英镑，盘中触及8月3日以来最低2,287英镑。

“市场上有技术性卖盘，不过，密切关注科特迪瓦产量的市场人士也认为，产量前景改善，过去数日，在对的地点、对的时间出现降雨，”一位交易商称。

交易商称，9月伦敦可可期权在1100 GMT到期，提振伦敦市场成交量，9月期货合约在收盘前最后几分钟向2,350英镑的执行价靠拢。

12月纽约可可期货 收涨8美元，或0.3%，报每吨2,898美元。本月收涨，为4月以来首次。

10月原糖期货 收跌0.46美分，或2.2%，报每磅20.06美分。

交易商称，短期供应充裕，和实货需求疲弱将继续限制原糖期价。

10月白糖期货 收跌8.40美元，或1.6%，报每吨529.10美元。

12月阿拉比卡咖啡期货 收涨1美分，或0.7%，报每磅1.4705美元。四个月来首月收跌。9月罗布斯塔咖啡期货 收高12美元，或0.7%，报每吨1,828美元。(完)

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