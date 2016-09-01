纽约期市：阿拉比卡咖啡升至七周高位，糖价下挫

路透纽约/伦敦9月1日 - 阿拉比卡咖啡期货周四反弹近4%，至七周高位，受助于技术面前景改善，以及对主要种植国巴西作物可能提前开花的忧虑。

原糖期货大幅下挫至三周低位，连跌第三日，因近期供应充足带来压力，以及实货交易疲弱。

12月阿拉比卡咖啡 收高4.35美分，或3%，报每磅1.514美元，该合约最高升3.9%，至7月15日以来最高的1.528美元。交易员称，此前止损买盘在1.475美元附近被激发，吸引了投机性买盘。

市场从技术面上看似乎更有利，突破了过去六周的交易区间，在移动均线之上进一步上涨。

巴西主要阿拉比卡产区南部地区普遍降雨，可能导致作物提前开花，这将结出2017年收割的第一批可可豆。

交易员称，这增加了对巴西2017/18年作物的担心，因如果蓓蕾开放过早的话，部分花朵可能陨落，最终导致可可豆产量减少。

罗布斯塔咖啡期货也上涨，11月合约 收高24美元，或1.3%，报每吨1,852美元。

10月原糖期货 收跌0.47美分，或2.3%，报每磅19.59美分。

10月合约较3月合约SBV6-H7贴水大幅走阔至0.59美分，为2月以来最阔，反映出近期基本面偏空。

10月白糖期货 收高1.70美元，或0.3%，报每吨530.80美元。

12月伦敦可可 收跌34英镑，或1.5%，报每吨2,274英镑，12月纽约可可 收跌1美元，或0.03%，报每吨2,897美元。(完)

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