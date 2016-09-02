纽约期市：原糖守住关键支撑位后大幅反弹，受技术因素和美元下跌驱动

中国金融：中投公司将增加对美国的投资--董事长
路透香港1月16日 - 中国投资有限责任公司董事长兼首席执行官丁学东周一表示，由于公开市场的回报较低，中投公司将寻求在美国市场增加另类投资。
路透纽约/伦敦9月2日 - 原糖期货周五大幅反弹，此前守在一关键支撑位之上，买兴主要受到技术因素和美元稍早下跌驱动。
咖啡和可可期货在美国长周末到来前基本持平，纽约软商品市场下周一适逢劳工节假日休市。
10月原糖期货 收高0.59美分，或3%，报每磅20.18美分，盘中急升至20.44美分，因美元受弱于预期的非农就业数据拖累下跌。
此前三日原糖价格连续下跌，累积下跌逾5%，周四跌至19.53美分的低位。但19.50美分附近的关键支撑位被守住，市场反弹。
尽管美元 转升，糖价仍持坚。
10月白糖期货 收高8.20美元，或1.5%，报每吨539美元。
阿拉比卡咖啡期货从高位回落，基本持稳，但录得九周来表现最佳一周，受助于技术前景强劲和巴西作物提前开花可能损害明年产量的担心。
12月阿拉比卡咖啡 收盘持平于每磅1.514美元。
11月罗布斯塔咖啡 收高13美元，或0.7%，报每吨1,865美元。
可可期货周五小幅走坚，但连续第二周周线下跌，部分受累于西非主要作物前景改善。
12月伦敦可可 收高2英镑，或0.1%，报每吨2,276英镑，12月纽约可可 收高3美元，或0.1%，报每吨2,900美元。(完)
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(编译 刘静；审校 母红)
路透香港1月16日 - 中国投资有限责任公司董事长兼首席执行官丁学东周一表示，由于公开市场的回报较低，中投公司将寻求在美国市场增加另类投资。
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