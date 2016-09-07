纽约期市：罗布斯塔和阿拉比卡咖啡触及18个月高位，因巴西产量预估被下调

美国个股：穆迪向美国当局支付8.64亿美元，和解次贷危机前评级问题
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's) 已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
路透纽约/伦敦9月7日 - 伦敦和纽约市场的咖啡期货周三攀升至18个月高位，受助于主要种植国巴西的产量预估比之前的低，以及对巴西罗布斯塔咖啡产区干旱天气感到担忧。
原糖期货基本持平，纽约可可下跌。
12月阿拉比卡咖啡 收高1.35美分，或0.9%，报每磅1.551美元，盘中升至1.5565美元，为次月合约2015年2月以来的最高水平。
11月罗布斯塔咖啡 收高23美元，或1.2%，报每吨1,912美元，为连续第六日上涨，盘中升至次月合约2015年3月以来最高的1,913美元。
巴西国地理统计局(IBGE)下调了2016/17年罗布斯塔咖啡产量预估，较上月预估减少8.3%至800万包，此前主要产区圣灵州天气干旱。
IBGE还下调了阿拉比卡咖啡产量预估，较8月预估减少1.5%，至3,980万包。
10月原糖期货 收高0.07美分，或0.4%，报每磅20.29美分，仍限于窄幅区间内，因持有大量净多头头寸的基金和有大量糖待售的实货交易员僵持不下。
10月白糖期货 下跌1.10美元，或0.2%，报每吨538.10美元。
可可期货在伦敦市场微涨，但在纽约市场下跌，伦敦市场受到英镑下跌的支撑，英镑走弱提振以英镑计价的伦敦可可，因令其对其它货币持有者来说更便宜。
12月伦敦可可期货 收高1英镑，或不到0.1%，报每吨2,270英镑。12月纽约可可 下跌14美元，或0.5%，报每吨2,909美元。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's) 已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。
路透1月13日 - 最近一周投机客减持美元净多仓，因两个月前特朗普 当选美国总统引发的涨势令美元多仓建仓过度，投资者进行回调。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月10 日当周，美元净多仓降至249.5亿美元，前周为254.3亿美元。 本周美元走势为11月以来最差，因特朗普当选美国总统在市场上带来 的积极影响在消退。特朗普周三在当选后的首次记者会上并未对扩大基础 设施支出及减税的财政刺激计划提供细节。这令股市和美元多头失望。下 周特朗普将就职。 美元因此受挫，不过市场人士称，这波跌势是暂时的。 “我们预计美元强势会恢复，下周可能是关键时刻，”丹麦盛宝银行 (Saxo Bank)首席外汇策略师John Hardy称。 “特朗普周五就职之日逐渐临近，...随着特朗普推进的积极刺激计 划，我们仍然预计美联储可能再次升息。这将推动美国利率上升。” 欧元净空仓降至65,823口，为6月末以来最低水平。不过欧元的前景 仍不及美元乐观。 欧洲央行仍