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市场报道 | 2016年 9月 8日 星期四 03:05 BJT

纽约期市：罗布斯塔和阿拉比卡咖啡触及18个月高位，因巴西产量预估被下调

路透纽约/伦敦9月7日 - 伦敦和纽约市场的咖啡期货周三攀升至18个月高位，受助于主要种植国巴西的产量预估比之前的低，以及对巴西罗布斯塔咖啡产区干旱天气感到担忧。

原糖期货基本持平，纽约可可下跌。

12月阿拉比卡咖啡 收高1.35美分，或0.9%，报每磅1.551美元，盘中升至1.5565美元，为次月合约2015年2月以来的最高水平。

11月罗布斯塔咖啡 收高23美元，或1.2%，报每吨1,912美元，为连续第六日上涨，盘中升至次月合约2015年3月以来最高的1,913美元。

巴西国地理统计局(IBGE)下调了2016/17年罗布斯塔咖啡产量预估，较上月预估减少8.3%至800万包，此前主要产区圣灵州天气干旱。

IBGE还下调了阿拉比卡咖啡产量预估，较8月预估减少1.5%，至3,980万包。

10月原糖期货 收高0.07美分，或0.4%，报每磅20.29美分，仍限于窄幅区间内，因持有大量净多头头寸的基金和有大量糖待售的实货交易员僵持不下。

10月白糖期货 下跌1.10美元，或0.2%，报每吨538.10美元。

可可期货在伦敦市场微涨，但在纽约市场下跌，伦敦市场受到英镑下跌的支撑，英镑走弱提振以英镑计价的伦敦可可，因令其对其它货币持有者来说更便宜。

12月伦敦可可期货 收高1英镑，或不到0.1%，报每吨2,270英镑。12月纽约可可 下跌14美元，或0.5%，报每吨2,909美元。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)

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