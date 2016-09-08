纽约期市：罗布斯塔咖啡连升第七日，阿拉比卡咖啡回落

标题新闻：马来西亚将毛棕榈油2月出口税率从1月的7%上调到7.5%--马来西亚棕榈油总署(MPOB)
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路透纽约/伦敦9月8日 - 阿拉比卡和罗布斯塔咖啡期货周四均升至18个月高位，但随后分道扬镳，罗布斯塔咖啡在强劲基本面推动下延续了这波2012年5月以来的最长升势，而阿拉比卡咖啡转跌。
原糖和可可期货也下跌。
洲际交易所(ICE)11月罗布斯塔咖啡 连升第七日，创逾四年来的最长升势，收盘上涨15美元，或0.8%，报每吨1,927美元，盘中升至2015年2月以来最高的1,929美元。
罗布斯塔咖啡受助于巴西和印尼作物质量不佳，以及预计主要种植国越南本作物季产量将下跌。
越南国内市场的咖啡销售过去几日增加，因价格跟随全球期货市场涨势上扬，交易员周四表示。
次月罗布斯塔合约相对强弱指标周四触及73.219，市场进入技术性超买区域。
阿拉比卡咖啡盘中高见2015年2月以来最高每磅1.557美元，但未能守住涨势，收盘下跌0.2美分，或0.1%，报每磅1.549美元。阿拉比卡咖啡的供应状况远不及罗布斯塔咖啡利多，交易员称，因消费国库存充裕。
原糖期货也走低，但仍深陷维持了逾一个月的19.50-21美分左右的区间内。
10月原糖期货 下跌0.07美分，或0.3%，报每磅20.22美分，10月白糖期货 升3.30美元，或0.6%，报每吨541.40美元。
12月伦敦可可 收跌7英镑，或0.3%，报每吨2,263英镑，12月纽约可可 收跌24美元，或0.8%，报每吨2,885美元。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)
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DUET集团 跳升5.4%，收在逾八年高位。此前香港富商李嘉诚旗下企业--长实地产、长江基建以及电能实业宣布组成财团，拟约74亿澳元（约424亿港元）收购澳洲能源基建企业DUET集团。 (完)