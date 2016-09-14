纽约期市：原糖回落，罗布斯塔咖啡徘徊在逼近18个月高位的水平

路透纽约/伦敦9月14日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货在连涨两日后周三回落，因最大种植国巴西货币雷亚尔兑美元走软，另外，10月合约展期交易提振成交量。
罗布斯塔咖啡期货徘徊在逼近上日触及的18个月高位附近。可可期货走坚。
3月原糖期货 收跌0.23美分，或1.1%，报每磅20.73美分。
10月合约较3月合约贴水SBV6-H7一度扩阔至64点，周二为53点，交易商称，随着基金展期大量10月合约净多头头寸，贴水可能进一步扩阔。
交易商等待巴西甘蔗行业机构Unica公布压榨数据。预计将在周四公布。一项普氏调查显示，分析师预计8月下半月巴西中南部甘蔗压榨量为4,020万吨，较上年同期减少15%。
白糖合约也走低，将于周四到期的近月10月合约 大幅回落，与12月合约LSUV6-Z6贴水6.90美元，周二为升水7.90美元。
12月白糖合约 收跌11美元，或2%，报每吨546.40美元。
罗布斯塔咖啡期货基本持稳，市场在周二攀升至18个月高位1,944美元后进行盘整。
11月罗布斯塔咖啡期货 收跌1美元，或0.05%，报每吨1,942美元。12月阿拉比卡咖啡期货 收涨0.5美分，或0.3%，报每磅1.489美元。
12月伦敦可可期货 收涨16英镑，或0.7%，报每吨2,236英镑。12月纽约可可期货 收高27美元，或1%，报每吨2,809美元。(完)
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(编译 母红; 审校 利棣儿)