纽约期市：原糖回落，罗布斯塔咖啡徘徊在逼近18个月高位的水平

《汇市简讯》美元/日圆回升，因投机客回补空头部位

0452GMT * 美元/日圆回升至114.25区域，受投机客空头回补提振 * 美元/日圆从早盘高点114.80跌至113.97，随后反弹 * 114.00下方有大量买单，尤其是在113.90，一路向下均有买兴 * 今日有选择权到期：5.75亿美元在114.00，36.26亿美元在115.00 * 美国今晚假日，交投清淡 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇