纽约期市：期糖上扬，因巴西糖产量不及预期

路透纽约/伦敦9月15日 - 期糖周四上扬，因一项两周公布一次的巴 西甘蔗行业数据显示，糖产量低于部分人的预期。另外，10月白糖合约即 将到期。 可可和阿拉比卡咖啡期货也攀升。 10月白糖合约 收涨14.20美元，或2.6%，报每吨553.70美元， 盘中价差走势震荡，供应收紧的认知支撑市场。该合约收盘时较12月合约 贴水2.30美元。 交投最活跃的12月白糖合约 收涨9.60美元，或1.76%，报每吨 556美元。 “一段时间以来，白糖市场一直在提振原糖走势，”Kingsman Platt s S&P Global的高级分析师Claudiu Covrig在接受电话采访时说。 交投最活跃的3月原糖期货 收涨0.43美分，或2.07%，报每磅21 .16美分。近月合约收涨1.7%，报每磅20.48美分。 另外，巴西行业机构Unica的一份报告显示，中南部甘蔗种植带8月下 半月的产糖量为254万吨，不及部分市场人士的预期。这也扶助提振糖价 。 12月伦敦可可期货 收涨14英镑，或0.635，报每吨2,250英镑 。12月纽约可可期货 收高23美元，或0.82%，报每吨2,832美元。 11月罗布斯塔咖啡期货 收跌6美元，或0.31%，报每吨1,936 美元。12月阿拉比卡咖啡期货 收盘持平在每磅1.489美元。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 母红; 审校 利棣儿)