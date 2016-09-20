纽约期市：原糖期货从2012年高位回落，阿拉比卡咖啡跳升至一年半高位

路透纽约/伦敦9月20日 - 洲际交易所(ICE)指标原糖合约周二因获利回吐和技术性修正下跌，终结了三连涨走势，此前市场大幅反弹将价格推升至逾四年最高水平。

阿拉比卡咖啡在突破了近期的盘中高位后急升至一年半高位，交易员聚焦主要种植国巴西的干旱天气可能延误作物花期。可可期货涨跌不一。

3月原糖期货 收跌0.05美分，或0.2%，报每磅22.7美分，略低于周一高位22.95美分，这一价位为逾四年来最高。所有其它合约均收高。

上周五原糖价格最多反弹8%，一位美国交易员称，周二的下跌“看似是获利回吐”。

经纪商称，涨势由技术性买盘驱动，此前市场突破了近期交易区间，巴西货币雷亚尔 走高也增添了利多人气。

12月白糖期货 收高0.9美元，或0.2%，报每吨588.30美元。

阿拉比卡咖啡期货在仅仅两分钟内反弹1.7%，此前突破了9月8日高位1.557美元，激发了止损买盘，交易员表示。

12月阿拉比卡咖啡 收高4美分，或2.6%，报每磅1.568美元，此前升至1.578美元的次月合约2015年2月以来最高水平。

预告巴西大部分咖啡种植区持续干燥也支撑了市场，干燥天气将延误作物花期。

11月罗布斯塔咖啡 收跌5美元，或0.3%，报每吨1,955美元。交易所数据显示，过去四个交易日未平仓合约下降，尽管周一价格升至一年半高位。

可可涨跌不一，英镑 下跌帮助支撑伦敦市场价格，但压制了以美元计价的纽约市场。

伦敦12月可可 收高7英镑，或0.3%，报每吨2,305英镑，纽约12月可可 收跌6美元，或0.2%，报每吨2,866美元。(完)

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