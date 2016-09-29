纽约期市：止损卖盘拖累纽约可可触及一年半低位，原糖脱离2012年峰值

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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路透纽约/伦敦9月29日 - 洲际交易所(ICE)纽约可可期货周四下跌多达4%，触及一年半低位，因价格下跌过程中触发了多个止损卖单。原糖期货在触及四年高位，并遭遇强劲阻力后，大幅转跌。
咖啡期货涨跌互现。
纽约12月可可期货 收跌97美元，或3.4%，报每吨2,728美元，盘中急跌4%，至2,711美元，为2015年4月以来现货月合约的最低位。
交易商称，本月升势消退后，技术面前景变得越来越利空。在相继跌穿2,800、2,790和2,743美元支撑位并触发止损卖单后，跌势积聚动能。
“市场未能积聚很大的涨幅，我们看到，受挫的多头开始结清头寸，”一位驻伦敦的交易商称。
下周中国将因国庆黄金周假期休市。
“长周末前有部分多头结清头寸，”RJO Futures的高级市场策略师Peter Mooses表示。
3月伦敦可可期货 收跌52英镑，或2.4%，报每吨2,156英镑，为5月底以来最低。
期糖尾盘大跌，结束四日连涨。
3月原糖期货 收跌0.43美分，或1.8%，报每磅23.35美分，开盘后第一个小时内升至2012年7月以来最高24.1美分。12月白糖期货 收跌9.30美元，或1.5%，报每吨602.70美元，盘中触及2012年8月以来最高619美元。
11月罗布斯塔咖啡期货 收涨14美元，或0.70%，报每吨2,010美元。12月阿拉比卡咖啡期货 收跌2.95美分，或1.9%，报每磅，1.5015美元。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
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