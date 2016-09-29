纽约期市：止损卖盘拖累纽约可可触及一年半低位，原糖脱离2012年峰值

路透纽约/伦敦9月29日 - 洲际交易所(ICE)纽约可可期货周四下跌多达4%，触及一年半低位，因价格下跌过程中触发了多个止损卖单。原糖期货在触及四年高位，并遭遇强劲阻力后，大幅转跌。

咖啡期货涨跌互现。

纽约12月可可期货 收跌97美元，或3.4%，报每吨2,728美元，盘中急跌4%，至2,711美元，为2015年4月以来现货月合约的最低位。

交易商称，本月升势消退后，技术面前景变得越来越利空。在相继跌穿2,800、2,790和2,743美元支撑位并触发止损卖单后，跌势积聚动能。

“市场未能积聚很大的涨幅，我们看到，受挫的多头开始结清头寸，”一位驻伦敦的交易商称。

下周中国将因国庆黄金周假期休市。

“长周末前有部分多头结清头寸，”RJO Futures的高级市场策略师Peter Mooses表示。

3月伦敦可可期货 收跌52英镑，或2.4%，报每吨2,156英镑，为5月底以来最低。

期糖尾盘大跌，结束四日连涨。

3月原糖期货 收跌0.43美分，或1.8%，报每磅23.35美分，开盘后第一个小时内升至2012年7月以来最高24.1美分。12月白糖期货 收跌9.30美元，或1.5%，报每吨602.70美元，盘中触及2012年8月以来最高619美元。

11月罗布斯塔咖啡期货 收涨14美元，或0.70%，报每吨2,010美元。12月阿拉比卡咖啡期货 收跌2.95美分，或1.9%，报每磅，1.5015美元。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)