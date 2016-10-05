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亚洲 | 2016年 10月 6日 星期四 03:11 BJT

纽约期市：原糖触及四年高位，但仍处于24美分之下

路透纽约/伦敦10月5日 - 洲际交易所(ICE)现货月原糖期货周三上扬，触及逾四年高位，因预计印度产量下降，以及最大甘蔗种植国巴西收割时间缩短，但未能触及24美分的阻力位。

可可和咖啡期价也攀升，与汤森路透核心商品指数 涨势一致，因油价上扬。

3月原糖期货 收涨0.55美分，或2.4%，报每磅23.81美分，盘中升至2012年7月以来最高23.86美分。

3月合约 未能攀升至上周10月合约到期前触及的高位和技术阻力位24.1美分。

“印度糖产量将低于预期的消息，以及巴西压榨季收尾阶段的压榨量令人失望的报导推升糖价，”德国商业银行分析师Michaela Kuhl表示。

近期的预期显示，巴西甘蔗压榨量在之前预估区间的低端。

12月白糖期货 收涨9美元，或1.5%，报每吨604.50美元。

可可期价连涨第四日，因最大可可出口国科特迪瓦(象牙海岸)表示，可可到港已暂停数日，因很多买家暂时无法进入订货系统。

3月伦敦可可期货 收涨15英镑，或0.7%，报每吨2,226英镑。12月纽约可可期货 收涨21美元。或0.8%，报每吨2,836美元。.

11月罗布斯塔咖啡期货 收涨36美元，或1.8%，报每吨1,994美元。12月阿拉比卡咖啡期货 收高0.75美分，或0.5%，报每磅1.482美元。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)

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