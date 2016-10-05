纽约期市：原糖触及四年高位，但仍处于24美分之下

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约/伦敦10月5日 - 洲际交易所(ICE)现货月原糖期货周三上扬，触及逾四年高位，因预计印度产量下降，以及最大甘蔗种植国巴西收割时间缩短，但未能触及24美分的阻力位。
可可和咖啡期价也攀升，与汤森路透核心商品指数 涨势一致，因油价上扬。
3月原糖期货 收涨0.55美分，或2.4%，报每磅23.81美分，盘中升至2012年7月以来最高23.86美分。
3月合约 未能攀升至上周10月合约到期前触及的高位和技术阻力位24.1美分。
“印度糖产量将低于预期的消息，以及巴西压榨季收尾阶段的压榨量令人失望的报导推升糖价，”德国商业银行分析师Michaela Kuhl表示。
近期的预期显示，巴西甘蔗压榨量在之前预估区间的低端。
12月白糖期货 收涨9美元，或1.5%，报每吨604.50美元。
可可期价连涨第四日，因最大可可出口国科特迪瓦(象牙海岸)表示，可可到港已暂停数日，因很多买家暂时无法进入订货系统。
3月伦敦可可期货 收涨15英镑，或0.7%，报每吨2,226英镑。12月纽约可可期货 收涨21美元。或0.8%，报每吨2,836美元。.
11月罗布斯塔咖啡期货 收涨36美元，或1.8%，报每吨1,994美元。12月阿拉比卡咖啡期货 收高0.75美分，或0.5%，报每磅1.482美元。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。