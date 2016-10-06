纽约期市：原糖从四年峰值急跌，因技术性卖盘

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约/伦敦10月6日 - 原糖周四从逾四年高位急跌，形成了可能利空的技术形态，因在商品市场普跌的背景下，技术性卖盘重创原糖价格。
可可和咖啡期货也走低，追踪19中商品的汤森路透核心商品指数 结束四日连涨。
3月原糖 收跌0.7美分，或2.9%，报每磅23.11美分，盘中触及2012年7月以来最高23.90美分。
该合约开盘在昨日高位之上，收在低位之下，形成了一个可能利空的技术信号。
交易商称，价格回调是因为缺乏跟进买盘，以及累积了创纪录原糖多头头寸的基金卖出，且在24美分附近仍有强劲阻力。不过，市场的总体人气仍然利多，因担心巴西、印度和泰国的产量。
12月白糖期货 收跌14美元，或2.3%，报每吨590.50美元。
可可期货走低，因在连涨四日后出现普遍抛售。
3月伦敦可可 收跌15英镑，或0.7%，报每吨2,211英镑。纽约12月可可 收挫49美元，或1.7%，报每吨2,787美元。
11月罗布斯塔咖啡期货 收跌8美元，或0.4%，报每吨1,986美元。12月阿拉比卡咖啡期货 跌1.8美分，或1.2%，报每磅1.464美元。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
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路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。