纽约期市：原糖从四年峰值急跌，因技术性卖盘

路透纽约/伦敦10月6日 - 原糖周四从逾四年高位急跌，形成了可能利空的技术形态，因在商品市场普跌的背景下，技术性卖盘重创原糖价格。

可可和咖啡期货也走低，追踪19中商品的汤森路透核心商品指数 结束四日连涨。

3月原糖 收跌0.7美分，或2.9%，报每磅23.11美分，盘中触及2012年7月以来最高23.90美分。

该合约开盘在昨日高位之上，收在低位之下，形成了一个可能利空的技术信号。

交易商称，价格回调是因为缺乏跟进买盘，以及累积了创纪录原糖多头头寸的基金卖出，且在24美分附近仍有强劲阻力。不过，市场的总体人气仍然利多，因担心巴西、印度和泰国的产量。

12月白糖期货 收跌14美元，或2.3%，报每吨590.50美元。

可可期货走低，因在连涨四日后出现普遍抛售。

3月伦敦可可 收跌15英镑，或0.7%，报每吨2,211英镑。纽约12月可可 收挫49美元，或1.7%，报每吨2,787美元。

11月罗布斯塔咖啡期货 收跌8美元，或0.4%，报每吨1,986美元。12月阿拉比卡咖啡期货 跌1.8美分，或1.2%，报每磅1.464美元。(完)

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