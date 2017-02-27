纽约期市：原糖和罗布斯塔咖啡期货双双触及年内低位，可可期货也走低

国际油市：亚洲燃料油裂解价差上涨，扭转此前三天连续跌势
路透数据显示，6月180-cst燃料油较迪拜原油的裂解价差从周二的每桶贴水3.96美元，缩窄至每桶贴水3.23美元。上周四，其贴水幅度为四个月来最窄，为每桶贴水2.74美元。
路透纽约/伦敦2月27日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一连续第三日急跌，3月合约将在周二到期。罗布斯塔咖啡期货也下跌，两间市场均触及年内最低，受累于技术性卖盘。
5月原糖期货收跌0.66美分，或3.3%，报每磅19.15美分，盘中触及12月29日以来最低19.1美分。
交易商称，从技术图表上看，在接连跌穿200日移动均线切入位19.93美分，重大支撑位19.51美分，以及费波纳奇回档位后，未来走势更加利空。
交易商表示，3月原糖期货本周稍后到期也将是短期内的主要关注点，预计将有50-100万吨原糖交割。
上周五，3月原糖期货的未平仓合约减少12,891口，至35,869口，周一成交量为14,458口。
5月白糖期货收跌13.90美元，或2.6%，报每吨528.20美元。
5月罗布斯塔咖啡期货收跌26美分，或1.22%，报每吨2,100美元，盘中触及12月29日以来最低2,093美元。
5月阿拉比卡咖啡期货收跌5.15美分，或3.5%，报每磅1.411美元，盘中放量下跌，触及1月4日以来最低1.406美元。
5月纽约可可期货收挫12美元，或0.6%，报每吨1,982美元。5月伦敦可可收挫12英镑，或0.8%，报每吨1,591英镑。(完) (编译 母红; 审校 利棣儿)
路透数据显示，6月180-cst燃料油较迪拜原油的裂解价差从周二的每桶贴水3.96美元，缩窄至每桶贴水3.23美元。上周四，其贴水幅度为四个月来最窄，为每桶贴水2.74美元。
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