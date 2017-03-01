纽约期市：纽约可可期货跌至八年半低点，因供应过剩

路透纽约/伦敦3月1日 - 洲际交易所(ICE)纽约可可期货周三挫至八年半低点，伦敦可可期货也跌至2013年最低，受当前2016/17年度全球供应严重过剩的前景打压。

原糖期货转升，3月合约昨日到期，交割创纪录。咖啡期货也上涨。

5月纽约可可期货下滑12美元，或0.6%，报每吨1,897美元，盘中跌至2008年10月来最低。

国际可可组织(ICO)周二晚表示，2016/17年度可可产量势将攀升约15%，令全球供应过剩26.4万吨。

5月伦敦可可收挫3英镑，或0.19%，报每吨1,541英镑，盘中跌至2013年7月来最低的1,536英镑。

5月原糖期货<收高0.25美分，或1.3%，报每磅19.48美分。5月白糖期货收高6.80美元，或1.3%，报每吨539.40美元。

5月阿拉比卡咖啡期货收涨2.2美分，或1.54%，报每磅1.448美元。

5月阿拉比卡咖啡跌至两个月低点1.3965美元，但收盘水准高于昨日高位，形成可能利多的技术信号。