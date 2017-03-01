纽约期市：纽约可可期货跌至八年半低点，因供应过剩

欧洲经济：ECB副总裁冈斯坦西欧称，见到部分地区房价偏高
路透法兰克福5月24日 - 欧洲央行副总裁冈斯坦西欧周三表示，欧元区房地产市场并未过热，但有一些地方房价偏高需要加以留意，特别市在主要城市的周边。
路透纽约/伦敦3月1日 - 洲际交易所(ICE)纽约可可期货周三挫至八年半低点，伦敦可可期货也跌至2013年最低，受当前2016/17年度全球供应严重过剩的前景打压。
原糖期货转升，3月合约昨日到期，交割创纪录。咖啡期货也上涨。
5月纽约可可期货下滑12美元，或0.6%，报每吨1,897美元，盘中跌至2008年10月来最低。
国际可可组织(ICO)周二晚表示，2016/17年度可可产量势将攀升约15%，令全球供应过剩26.4万吨。
5月伦敦可可收挫3英镑，或0.19%，报每吨1,541英镑，盘中跌至2013年7月来最低的1,536英镑。
5月原糖期货<收高0.25美分，或1.3%，报每磅19.48美分。5月白糖期货收高6.80美元，或1.3%，报每吨539.40美元。
5月阿拉比卡咖啡期货收涨2.2美分，或1.54%，报每磅1.448美元。
5月阿拉比卡咖啡跌至两个月低点1.3965美元，但收盘水准高于昨日高位，形成可能利多的技术信号。
5月罗布斯塔咖啡期货收涨6美元，或0.3%，报每吨2,149美元。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透法兰克福5月24日 - 欧洲央行副总裁冈斯坦西欧周三表示，欧元区房地产市场并未过热，但有一些地方房价偏高需要加以留意，特别市在主要城市的周边。
路透香港5月24日 - 香港证监会周三称，正在调查大量个案，当中涉及对于上市公司高级管理层的严重指控及有关人士的失职行为。
* 日线图指标倾向于上升。美元/日圆日线图：http://reut.rs/2rPnWcw (完) (编译 汪红英；审校 蔡美珍)