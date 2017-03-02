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货币新闻 | 2017年 3月 3日 星期五 03:04 BJT

纽约期市：纽约可可期货从九年半低点反弹，期糖延续升势

路透纽约/伦敦3月2日 - 洲际交易所(ICE)纽约可可期货周四跌至九年半低点，因全球供应严重过剩的前景打压市场人气，但之后出现技术性反弹。

原糖期货在形成技术支撑水准后连升第三日，一些投资人认为3月合约交割创纪录是利多信号。咖啡期货表现不一。

5月纽约可可期货收高31美元，或1.6%，报每吨1,928美元，盘中跌至2007年10月来最低的1,869美元。

一交易员表示，5月可可期货在1,910美元上方触动技术性买盘。

交易所数据显示，周三纽约可可期货未平仓合约触及创纪录的28.4581万口。

5月伦敦可可收高36英镑，或2.3%，报每吨1,577英镑，盘中跌至2013年7月来最低的1,533英镑。

5月原糖期货<收高0.18美分，或0.9%，报每磅19.66美分。在过去三日的低点19.1美分形成三重底形态，提供了技术性支撑。

5月白糖期货收高4.20美元，或0.8%，报每吨543.60美元。

5月阿拉比卡咖啡期货收低0.45美分，或0.3%，报每磅1.4435美元。

5月罗布斯塔咖啡期货收高66美元，或3.1%，报每吨2,215美元。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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