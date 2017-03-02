纽约期市：纽约可可期货从九年半低点反弹，期糖延续升势

日本已公布经济指标--2017/5/25
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时 下次数据预估 据 间 值 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.5% p +0.3% r 6月7日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 4月 -0.1% -0.4% 5月25日 持平 y)
路透纽约/伦敦3月2日 - 洲际交易所(ICE)纽约可可期货周四跌至九年半低点，因全球供应严重过剩的前景打压市场人气，但之后出现技术性反弹。
原糖期货在形成技术支撑水准后连升第三日，一些投资人认为3月合约交割创纪录是利多信号。咖啡期货表现不一。
5月纽约可可期货收高31美元，或1.6%，报每吨1,928美元，盘中跌至2007年10月来最低的1,869美元。
一交易员表示，5月可可期货在1,910美元上方触动技术性买盘。
交易所数据显示，周三纽约可可期货未平仓合约触及创纪录的28.4581万口。
5月伦敦可可收高36英镑，或2.3%，报每吨1,577英镑，盘中跌至2013年7月来最低的1,533英镑。
5月原糖期货<收高0.18美分，或0.9%，报每磅19.66美分。在过去三日的低点19.1美分形成三重底形态，提供了技术性支撑。
5月白糖期货收高4.20美元，或0.8%，报每吨543.60美元。
5月阿拉比卡咖啡期货收低0.45美分，或0.3%，报每磅1.4435美元。
5月罗布斯塔咖啡期货收高66美元，或3.1%，报每吨2,215美元。(完) (编译 李军; 审校 母红)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时 下次数据预估 据 间 值 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.5% p +0.3% r 6月7日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 4月 -0.1% -0.4% 5月25日 持平 y)
路透上海5月25日 - 据路透统计，2016年中国信用债市场约有40只个券出现实质性违约，较上年大幅增加 ；而2017年供给侧改革仍将深入推进，此外金融去杠杆力度加大，企业债券融资环境料有所收紧，今年信用债 违约案例数量或仍维持在较高水平。 以下据公开信息统计的2017年中国信用债市场出现的违约案例一览： 发债主体 债券简称 发行规模 兑付日或 期限 票面利率 主承销商 债券种类 备 注 (亿元人民币) 付息日 ---------------------------------------------------------------------------------------------- *大连机床 14机床PPN001 5 5月20日 3年 8.60% 浦发银行 PPN 本息违约，兑付日因 集团
路透新加坡5月25日 - 现货金料将再度上攻每盎司1,264美元阻力位，若攻破则可能进一步向下道阻力位1,276美元进发。