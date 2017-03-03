纽约期市：越南实货卖盘拖累罗布斯塔咖啡走低，可可延续反弹走势

路透纽约/伦敦3月3日 - 罗布斯塔咖啡期货周五走低，受累于最大生产国越南的实货卖盘。可可期货在数年低位之上进一步反弹，因技术性买盘。糖价走低。

5月罗布斯塔咖啡期货收跌21美元，或0.95%，报每吨2,194美元，昨日已经急升3.1%。

交易商称，周四价格大涨，刺激越南寻求锁定有吸引价格的生产商卖出。

“这在短期内限制了市场的上行势头，”一位交易商称，“基本面仍然利多，但短期来看，我认为市场不得不消化少量卖盘。”

5月阿拉比卡咖啡期货收跌1.05美分，或0.7%，报每磅1.433美元。

5月纽约可可期货收涨27美元，或1.4%，报每吨1,955美元。

可可市场的基本面仍然利空，来自最大种植国科特迪瓦(象牙海岸)的大量供应仍备受关注。

5月伦敦可可期货收涨28英镑，或1.8%，报每吨1,605英镑。