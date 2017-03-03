纽约期市：越南实货卖盘拖累罗布斯塔咖啡走低，可可延续反弹走势

香港个股：天合化工称被证监会勒令停牌，就解决关注事项寻求法律意见
路透香港5月25日 - 因未能刊发业绩公告而停牌超过两年的天合化工周四称，香港证监会已勒令该股停牌，而该公司正就解决关注事项寻求法律意见。
路透纽约/伦敦3月3日 - 罗布斯塔咖啡期货周五走低，受累于最大生产国越南的实货卖盘。可可期货在数年低位之上进一步反弹，因技术性买盘。糖价走低。
5月罗布斯塔咖啡期货收跌21美元，或0.95%，报每吨2,194美元，昨日已经急升3.1%。
交易商称，周四价格大涨，刺激越南寻求锁定有吸引价格的生产商卖出。
“这在短期内限制了市场的上行势头，”一位交易商称，“基本面仍然利多，但短期来看，我认为市场不得不消化少量卖盘。”
5月阿拉比卡咖啡期货收跌1.05美分，或0.7%，报每磅1.433美元。
5月纽约可可期货收涨27美元，或1.4%，报每吨1,955美元。
可可市场的基本面仍然利空，来自最大种植国科特迪瓦(象牙海岸)的大量供应仍备受关注。
5月伦敦可可期货收涨28英镑，或1.8%，报每吨1,605英镑。
5月原糖期货收跌0.14美分，或0.7%，报每磅19.52美分。5月白糖期货收挫1.70美元，或0.3%，报每吨541.90美元。(完) (编译 母红; 审校 利棣儿)
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