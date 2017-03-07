纽约期市：原糖下跌，受大量技术性卖盘和印度进口不确定性拖累

路透纽约/伦敦3月7日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二急挫至2017 年低位和技术超卖水平，市场交易活跃，出现大量技术性卖盘，有迹象显 示，印度可能会延后决定原糖进口。 可可和咖啡期货也下跌，因美元 兑一篮子主要货币上涨。 5月原糖期货 收跌0.75美分，或3.9%，报每磅18.4美分，为12 月底以来最低水平，在跌穿19.1美分的支撑位后急挫。 5月合约交易量达到合约高位的98,911口。 周一原糖价格下跌1.5%。当显示周一未平仓合约跳升6,840口至753,5 91口的ICE数据发布后，卖盘急增。 市场仍聚焦印度。交易商注意到，印度制糖厂协会在周一的会议上没 有暗示有进口的需要。 5月白糖期货 收跌13.70美元，或2.6%，报每吨520.30美元。 5月纽约可可 收跌18美元，或0.9%，报每吨1,917美元。 交易所数据显示，周一未平仓合约升至纪录高位的288,019口。 5月伦敦可可 收跌3英镑，或0.2%，报每吨1,584英镑，英镑G BP=走疲阻止了伦敦可可进一步下跌。 5月阿拉比卡咖啡 收跌0.75美分，或0.5%，报每磅1.407美元。 5月罗布斯塔咖啡 收跌7美元，或0.3%，报每吨2,169美元，与 阿拉比卡咖啡走势保持一致。(完) (编译 刘静；审校)