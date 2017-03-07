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亚洲 | 2017年 3月 8日 星期三 03:47 BJT

纽约期市：原糖下跌，受大量技术性卖盘和印度进口不确定性拖累

    路透纽约/伦敦3月7日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二急挫至2017
年低位和技术超卖水平，市场交易活跃，出现大量技术性卖盘，有迹象显
示，印度可能会延后决定原糖进口。
    
    可可和咖啡期货也下跌，因美元      兑一篮子主要货币上涨。
    
    5月原糖期货      收跌0.75美分，或3.9%，报每磅18.4美分，为12
月底以来最低水平，在跌穿19.1美分的支撑位后急挫。
    
    5月合约交易量达到合约高位的98,911口。
    
    周一原糖价格下跌1.5%。当显示周一未平仓合约跳升6,840口至753,5
91口的ICE数据发布后，卖盘急增。
    
    市场仍聚焦印度。交易商注意到，印度制糖厂协会在周一的会议上没
有暗示有进口的需要。
    
    5月白糖期货       收跌13.70美元，或2.6%，报每吨520.30美元。
    
    5月纽约可可      收跌18美元，或0.9%，报每吨1,917美元。
    
    交易所数据显示，周一未平仓合约升至纪录高位的288,019口。
    
    5月伦敦可可       收跌3英镑，或0.2%，报每吨1,584英镑，英镑G
BP=走疲阻止了伦敦可可进一步下跌。
    
    5月阿拉比卡咖啡      收跌0.75美分，或0.5%，报每磅1.407美元。
    
    5月罗布斯塔咖啡       收跌7美元，或0.3%，报每吨2,169美元，与
阿拉比卡咖啡走势保持一致。(完) (编译 刘静；审校)
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