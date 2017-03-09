纽约期市：原糖期货跌至三个月低位，可可和咖啡期货也下滑

路透纽约/伦敦3月9日 - 原糖期货周四跌至近三个月最低水平，受技术性卖盘打压由升转跌，可可和咖啡也加入商品市场整体下跌的行列。

汤森路透跟踪19种核心商品的CoreCommodity指数大幅下挫至11月以来最低，因原油和美国谷物价格下跌。

因夏时制开始，美国糖、咖啡和可可期货开盘时间在3月13日至24日期间将延后一个小时。

5月原糖期货收跌0.4美分，或2.2%，报每磅18美分，此前受前一交易日的跟进买盘提振升至18.73美分，但随后跌至12月16日以来最低的17.98美分。

但从结算报价上看，该合约收于2016年6月1日以来现货月合约的最低收盘价。

5月白糖期货收跌10.80美元，或2.1%，报每吨509.90美元，为12月28日以来最低。

5月伦敦可可收跌9英镑，或0.6%，报每吨1,572英镑，受压于英镑走坚和止损卖盘。

5月纽约可可收跌14美元，或0.7%，报每吨1,898美元，接近上周触及的九年半低位1,869美元，因担心供应过过剩和主要种植国科特迪瓦(象牙海岸)产量强劲。

交易所数据显示，周三，美国可可期货未平仓合约升至293,938口的纪录新高。

5月阿拉比卡咖啡收跌1.3美分，或0.9%，报每磅1.4045美元，因全球供应充裕。

哥伦比亚咖啡种植户协会负责人称，该国去年的咖啡产量达到23年高位。