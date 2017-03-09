纽约期市：原糖期货跌至三个月低位，可可和咖啡期货也下滑

韩国金融：国民年金公团宣布到2022年海外投资占比将提高至40%
路透首尔5月25日 - 韩国国民年金公团(NPS)周四表示，该基金继续对投资进行分散化以便使风险最小化，到2022年海外投资占资产比重将提高至40%左右。NPS是全球第三大养老基金。
路透纽约/伦敦3月9日 - 原糖期货周四跌至近三个月最低水平，受技术性卖盘打压由升转跌，可可和咖啡也加入商品市场整体下跌的行列。
汤森路透跟踪19种核心商品的CoreCommodity指数大幅下挫至11月以来最低，因原油和美国谷物价格下跌。
因夏时制开始，美国糖、咖啡和可可期货开盘时间在3月13日至24日期间将延后一个小时。
5月原糖期货收跌0.4美分，或2.2%，报每磅18美分，此前受前一交易日的跟进买盘提振升至18.73美分，但随后跌至12月16日以来最低的17.98美分。
但从结算报价上看，该合约收于2016年6月1日以来现货月合约的最低收盘价。
5月白糖期货收跌10.80美元，或2.1%，报每吨509.90美元，为12月28日以来最低。
5月伦敦可可收跌9英镑，或0.6%，报每吨1,572英镑，受压于英镑走坚和止损卖盘。
5月纽约可可收跌14美元，或0.7%，报每吨1,898美元，接近上周触及的九年半低位1,869美元，因担心供应过过剩和主要种植国科特迪瓦(象牙海岸)产量强劲。
交易所数据显示，周三，美国可可期货未平仓合约升至293,938口的纪录新高。
5月阿拉比卡咖啡收跌1.3美分，或0.9%，报每磅1.4045美元，因全球供应充裕。
哥伦比亚咖啡种植户协会负责人称，该国去年的咖啡产量达到23年高位。
5月罗布斯塔咖啡期货收跌7美元，或0.3%，报每吨2,182美元。(完) (编译 刘静；审校 李军)
路透首尔5月25日 - 韩国国民年金公团(NPS)周四表示，该基金继续对投资进行分散化以便使风险最小化，到2022年海外投资占资产比重将提高至40%左右。NPS是全球第三大养老基金。
路透悉尼/惠灵顿5月25日 - 澳元和新西兰元周四升至数周高点附近，之前美国联邦储备理事会(美联储/FED)暗示将以循序渐进的步伐升息，这令澳洲公债价格上涨。
美联储最新政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。在5月2-3日举行的会议上，绝大多数决策者还表示，支持今年开始逐步缩减美联储持有的、规模庞大的公债和抵押贷款支持证券(MBS)。会议记录指出，今年有投票权的九位委员“普遍”认同上述短期利率观点，使华尔街对联储在6月13-14日会议上升息的押注受到一定的质疑。不过，联储官员明确表示，他们的基线预期是经济增长将会再度提速。