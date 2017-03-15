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亚洲 | 2017年 3月 16日 星期四 02:45 BJT

纽约期市：可可期货从五周高位下跌，因空头回补减弱

路透纽约/伦敦3月15日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三在升至逾五周最高后逆转升势下跌，因此前三个交易日空头回补带动价格急升约8%后，力度减弱。

5月伦敦可可合约收跌13英镑，或0.8%，报每吨1,683英镑，盘中高见1,708英镑。

5月纽约可可收跌10美元，或0.5%，报每吨2,048美元，盘中高见2,079美元。

盘中高位为次月合约2月6日以来最高。

5月原糖期货收高0.07美分，或0.4%，报每磅18.23美分。

5月白糖期货收高1.20美元，或0.2%，报每吨513.80美元。

5月阿拉比卡咖啡收跌0.35美分，或0.3%，报每磅1.409美元，5月罗布斯塔咖啡收高11美元，或0.5%，报每吨2,180美元。(完) (编译 刘静；审校 母红)
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