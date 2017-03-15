纽约期市：可可期货从五周高位下跌，因空头回补减弱

标题新闻：伊朗油长称尚未收到延长减产协议12个月的提议，会遵从石油输出国组织(OPEC)的决定
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路透纽约/伦敦3月15日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三在升至逾五周最高后逆转升势下跌，因此前三个交易日空头回补带动价格急升约8%后，力度减弱。
5月伦敦可可合约收跌13英镑，或0.8%，报每吨1,683英镑，盘中高见1,708英镑。
5月纽约可可收跌10美元，或0.5%，报每吨2,048美元，盘中高见2,079美元。
盘中高位为次月合约2月6日以来最高。
5月原糖期货收高0.07美分，或0.4%，报每磅18.23美分。
5月白糖期货收高1.20美元，或0.2%，报每吨513.80美元。
5月阿拉比卡咖啡收跌0.35美分，或0.3%，报每磅1.409美元，5月罗布斯塔咖啡收高11美元，或0.5%，报每吨2,180美元。(完) (编译 刘静；审校 母红)
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路透伦敦5月24日 - 伦敦期铜周三下跌，此前信用机评级构穆迪30年来首次下调中国信贷评级，引发投资者担忧中国需求，但铜库存下降，限制期铜价格跌幅。中国是全球最大的工业金属消费国。
OPEC为石油输出国组织 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选