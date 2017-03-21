纽约期市：原糖跌至10个月低位，可可延续反弹势头

《全球汇市》美元下滑，此前美联储公布会议记录
路透纽约5月24日 - 美元周三下滑，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。
路透纽约/伦敦3月21日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二下跌逾3%至10个月低位，触及两年来最超买水准，因基金加大卖出力度。
可可价格升至两个月高位，连续第二日受技术买盘推动上扬。
5月原糖期货收跌0.41美分，或2.3%，报每磅17.29美分，盘中最多下跌3.7%至17.05美分，为近月合约2016年5月以来最低。
现货月合约14日相对强度指数跌至约24，表明处于2015年3月以来的最超卖水平。
5月合约大幅下挫导致较7月合约SBK7-N7贴水盘中达到0.09美分的一年半来最大，周一收盘为升水0.01美分。
根据ICE数据，周一未平仓合约连续第三日增加，至781,701口，为一个月高位，当日期货合约价格下跌。
5月白糖合约收跌9.8美元，或1.98%，报每吨485.9美元，盘中跌至2016年6月以来最低的482.80美元。
5月纽约可可收高38美元，或1.8%，报每吨2,154美元，盘中高见两个月高位的2,187美元。
5月伦敦可可收高8英镑，或0.5%，报每吨1,730英镑，盘中高见两个月高位的1,759英镑。
罗布斯塔咖啡维持区间交易，5月合约收跌25美元，或1.1%，报每吨2,171美元。
5月阿拉比卡咖啡收跌0.5美分，或0.3%，报每磅1.4475美元。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透纽约5月24日 - 美元周三下滑，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。
路透纽约/伦敦5月24日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三急挫，录得2011年以来最大单日跌幅，因空头回补引发的涨势消退，止损指令加剧了今日的抛售，供应过剩预期也重压市场。
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