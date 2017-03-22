纽约期市：原糖期货触10个月低位后反弹，阿拉比卡咖啡下跌

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--5月24日
路透5月24日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:33时,1美元=6.8902 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 7.05 0.64 1.60 市北高新 13.27 1.036 1.86 大众交通 5.21 0.672 1.13 永生投资 10.62 1.196 1.29 老凤祥
路透纽约/伦敦3月22日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周三受尾盘买盘推动小幅转升，但仍处于超卖领域，此前延续前日跌势，下挫至10个月低位，在技术支撑位之上反弹。
可可价格也持坚，受技术性买盘推动，咖啡价格下挫，与商品市场普遍走势一致。
5月原糖期货收高0.01美分，或0.06%，报每磅17.3美分，盘中跌至17.02美分的2016年5月以来最低。
盘中大部分时间价格下跌，此前ICE数据显示，当价格急挫时，前日未平仓合约增加逾6,700口，至788,422口。
5月白糖期货收高2.40美元，或0.5%，报每吨488.30美元，盘中跌至481.70美元的现货月合约2016年6月以来最低。
5月纽约可可收高11美元，或0.5%，报每吨2,165美元。5月伦敦可可收高14英镑，或0.8%，报每吨1,744英镑。
5月阿拉比卡咖啡收跌3.05美分，或2.1%，报每磅1.417美元。
5月罗布斯塔咖啡收跌7美元，或0.3%，报每吨2,164美元。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
路透5月24日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:33时,1美元=6.8902 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 7.05 0.64 1.60 市北高新 13.27 1.036 1.86 大众交通 5.21 0.672 1.13 永生投资 10.62 1.196 1.29 老凤祥
路透5月24日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中化弘润石油化工首次进入境内联贷市场的三年期 定期贷款在13家银行加入后，贷款规模已经扩大至2.7亿美元。 借款人为中国国营企业中化集团公司的关系企业，该公司执行一项贷款金额最高扩增9,000万美元的绿鞋 选择权，并将整体贷款规模从1.10亿美元进一步提高。 13家银行承诺贷款金额是初始目标的三倍。 法国外贸银行为该笔贷款的独家牵头行兼簿记行，这笔贷款的最高综合收益为383.83个基点，利率较伦敦 银行间拆放款利率(Libor)加码320个基点，平均期限1.88年。 基金将作为运营资本，用途包括采购原物料等。 该借款人与摩科瑞能源贸易(北京)有限公司设有承购协议。标的产品为沥青。该承购协议构成贷款担保品 的一部分。 中化弘润主要产品有液化石油气、车船用系列柴汽油、燃料油、70、90、100重交道路沥青与改性沥青等 。 贷款额度分配如下：(单位：百万美元) 牵头行兼簿记行
* 10年公债106/4殖利率随美债收高 * 长假在即，追价意愿偏低 * 关注FED公布会议纪录 * 106/4殖利率明日区间料在1.05-1.08% 路透台北5月24日 - 台湾10年指标公债106/4殖利率周三随美债收高。交易员表示，尽管上日30年期公债标售低于预期，但长假在即，追价意愿偏低；另各方也关注今日稍晚美联储(FED)公布的会议纪录。 他们指出，30年长券标售之后，今日归于平静。本周结束后即是四天的端午节假期，观望气氛更浓，料短期交投重心将转到存续期较短的五年106/5期公债。 〞五年券风险低，要过长假了，大家会多考虑这个。〞一位大型银行交易员说。 至于明日是10年公债106/4增额券发行前交易首日，多家交易员预估此期券料高于现券106/4殖利率约0.5-2基点，主要还是反应借券不需成本的因素，惟本周交投热度料不高。 本次增额发行的106/4期公债250亿台币，将于6月13日标售，6月16日发行。 另外，上日标售结果亮