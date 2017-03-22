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亚洲 | 2017年 3月 23日 星期四 02:22 BJT

纽约期市：原糖期货触10个月低位后反弹，阿拉比卡咖啡下跌

路透纽约/伦敦3月22日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周三受尾盘买盘推动小幅转升，但仍处于超卖领域，此前延续前日跌势，下挫至10个月低位，在技术支撑位之上反弹。

可可价格也持坚，受技术性买盘推动，咖啡价格下挫，与商品市场普遍走势一致。

5月原糖期货收高0.01美分，或0.06%，报每磅17.3美分，盘中跌至17.02美分的2016年5月以来最低。

盘中大部分时间价格下跌，此前ICE数据显示，当价格急挫时，前日未平仓合约增加逾6,700口，至788,422口。

5月白糖期货收高2.40美元，或0.5%，报每吨488.30美元，盘中跌至481.70美元的现货月合约2016年6月以来最低。

5月纽约可可收高11美元，或0.5%，报每吨2,165美元。5月伦敦可可收高14英镑，或0.8%，报每吨1,744英镑。

5月阿拉比卡咖啡收跌3.05美分，或2.1%，报每磅1.417美元。

5月罗布斯塔咖啡收跌7美元，或0.3%，报每吨2,164美元。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
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