纽约期市：阿拉比卡咖啡从近三个月低位反弹，原糖上涨

纽约期市：可可期货录得2011年以来最大单日跌幅，交投活跃
路透纽约/伦敦5月24日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三急挫，录得2011年以来最大单日跌幅，因空头回补引发的涨势消退，止损指令加剧了今日的抛售，供应过剩预期也重压市场。
路透纽约/伦敦3月27日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周一从近三个月最低水平反弹，原糖期货也从盘中低位回升，与商品市场摆脱盘中低位走势一致。
跟踪19种商品的汤森路透核心商品指数从两周低位反弹。
5月阿拉比卡咖啡升1.6美分，或1.2%，报每磅1.392美元，此前跌至近月合约1月初以来最低的1.362美元。
交易商称，价格盘初连续第五日下跌，因技术性卖出信号，但随后转升，因后续卖盘枯竭。
ICE数据显示，上周五未平仓合约连续第五日增加，至191,410口，为1月4日以来最高水平。
5月罗布斯塔咖啡收高47美元，或2.2%，报每吨2,186美元。
5月原糖期货收跌0.01美分，或0.06%，报每磅17.7美分，盘中低见17.45美分。
5月白糖合约收跌3.10美元，或0.6%，报每吨497.90美元。
5月纽约可可收高19美元，或0.9%，报每吨2,150美元。
5月伦敦可可收高5英镑，或0.3%，报每吨1,719英镑，涨幅受限，因英镑兑美元上涨。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透纽约/伦敦5月24日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三急挫，录得2011年以来最大单日跌幅，因空头回补引发的涨势消退，止损指令加剧了今日的抛售，供应过剩预期也重压市场。
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