纽约期市：阿拉比卡咖啡从近三个月低位反弹，原糖上涨

路透纽约/伦敦3月27日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周一从近三个月最低水平反弹，原糖期货也从盘中低位回升，与商品市场摆脱盘中低位走势一致。

跟踪19种商品的汤森路透核心商品指数从两周低位反弹。

5月阿拉比卡咖啡升1.6美分，或1.2%，报每磅1.392美元，此前跌至近月合约1月初以来最低的1.362美元。

交易商称，价格盘初连续第五日下跌，因技术性卖出信号，但随后转升，因后续卖盘枯竭。

ICE数据显示，上周五未平仓合约连续第五日增加，至191,410口，为1月4日以来最高水平。

5月罗布斯塔咖啡收高47美元，或2.2%，报每吨2,186美元。

5月原糖期货收跌0.01美分，或0.06%，报每磅17.7美分，盘中低见17.45美分。

5月白糖合约收跌3.10美元，或0.6%，报每吨497.90美元。

5月纽约可可收高19美元，或0.9%，报每吨2,150美元。