纽约期市：阿拉比卡咖啡接近三个月低位，罗布斯塔咖啡小幅下跌

国际油市：油价持稳，受OPEC减产协议将延长的预期支撑
路透新加坡5月24日 - 油价周三持稳，市场愈发认为石油输出国组织(OPEC)牵头的减产将延至明年第一季，这种预期支撑油市。
路透纽约/伦敦3月28日 - 洲际交易所(ICE)咖啡期货周二下跌，阿拉比卡咖啡徘徊在三个月低位之上，罗布斯塔咖啡继前日上升后小幅下跌，糖和可可市场缓慢下跌，没有新的基本面消息给市场提供方向。
软商品市场未理会商品市场整体上扬的走势下跌，跟踪19种商品的汤森路透核心商品指数六个交易日来首日上涨。
5月罗布斯塔咖啡收跌18美元，或0.8%，报每吨2,168美元。
交易商称，这是前日上涨后出现的修正，前日受止损买盘带动上涨，但缺乏跟进买兴。
5月阿拉比卡咖啡收跌0.35美分，或0.3%，报每磅1.3885美元。
5月伦敦可可收跌11英镑，或0.6%，报每吨1,708英镑。
5月纽约可可收跌21美元，或1%，报每吨2,129美元，过去六日在100日移动均线之下不远交易。
5月原糖期货收跌0.14美分，或0.79%，报每磅17.56美分，此前投机客买盘在稍早的交易中将价格最高推至18.17美分。
ICE数据显示，周一未平仓合约增至802,601口，为2月15日以来最高，连续第八日增加。
5月白糖期货下跌2.60美元，或0.5%，收报每吨495.30美元， 交易员称，在该合约4月13日到期前有展期交易。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透新加坡5月24日 - 油价周三持稳，市场愈发认为石油输出国组织(OPEC)牵头的减产将延至明年第一季，这种预期支撑油市。
* 拆款利率上扬，新增拆款需求大增 * 外商银行反向拆入，引发连锁效应 * 资金略偏紧，短票利率往高位靠拢 * RP市场多缺不一，利率守稳原水准 记者 罗两莎 路透台北5月24日 - 台湾银行间短率周三上扬；资金调度人员表示，今天市场资金突然 趋紧，拆款需求大增，利率跟着走高，大型银行对票券商跨旬拆款利率自0.33%调升为0.34% ，对银行则自0.28-0.31%上调至0.29-0.32%。 他们解释，过去原本在市场提供低利拆款资金的外商银行，这两天普遍缺钱且反向拆入 ；连带以往依赖外银取得低利资金的本土银行也跟着缺钱，进而转向大型银行拆入资金，造 成市场资金偏紧俏，利率亦水涨船高。 〞今天需求很多啊，银行和票券商都有多，新增(拆款)需求明显增加，利率都有提高一 点。〞一大型银行资调人员说。 另一大型银行资调人员则称，因手中可供拆款资金有限，今天拆出资金不多，对票券商 跨月(15-16天期)利率拆在0.34%，对银行则在0.30-0.31%。 他们指出，外银大举
路透北京5月24日 - 中国正大力推进“中国制造2025”，旨将制造大国打造成制造强国，这也让在华投资的外企产生忧虑--是否意味着中国将大力扶持本土企业？对此中国工业和信息化部副部长辛国斌周三表示表态，这一战略适用于中国所有企业。