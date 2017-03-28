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亚洲 | 2017年 3月 29日 星期三 02:27 BJT

纽约期市：阿拉比卡咖啡接近三个月低位，罗布斯塔咖啡小幅下跌

路透纽约/伦敦3月28日 - 洲际交易所(ICE)咖啡期货周二下跌，阿拉比卡咖啡徘徊在三个月低位之上，罗布斯塔咖啡继前日上升后小幅下跌，糖和可可市场缓慢下跌，没有新的基本面消息给市场提供方向。

软商品市场未理会商品市场整体上扬的走势下跌，跟踪19种商品的汤森路透核心商品指数六个交易日来首日上涨。

5月罗布斯塔咖啡收跌18美元，或0.8%，报每吨2,168美元。

交易商称，这是前日上涨后出现的修正，前日受止损买盘带动上涨，但缺乏跟进买兴。

5月阿拉比卡咖啡收跌0.35美分，或0.3%，报每磅1.3885美元。

5月伦敦可可收跌11英镑，或0.6%，报每吨1,708英镑。

5月纽约可可收跌21美元，或1%，报每吨2,129美元，过去六日在100日移动均线之下不远交易。

5月原糖期货收跌0.14美分，或0.79%，报每磅17.56美分，此前投机客买盘在稍早的交易中将价格最高推至18.17美分。

ICE数据显示，周一未平仓合约增至802,601口，为2月15日以来最高，连续第八日增加。

5月白糖期货下跌2.60美元，或0.5%，收报每吨495.30美元， 交易员称，在该合约4月13日到期前有展期交易。(完) (编译 刘静；审校 母红)
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