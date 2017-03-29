纽约期市：原糖期货跌至10个月低点，可可期货也下滑

表格：台湾4月M2年增率降至3.63%，受外资净汇入减少影响

路透台北5月24日 - 台湾央行周三公布，4月日平均货币总计数M2年增率降至3.63%，受 到外资净汇入减少影响；而4月M1B年增率亦降至4.21%。累计今年1至4月M1B及M2平均年增率 分别为4.97%及3.64%。 2017年央行M2年增率目标区间在2.5-6.5%。 货币总计数M1A为通货加支票及活期存款，M1B为M1A加活期储蓄存款，而M2则为M1B加准 货币。准货币为可无条件立即兑换成等价的狭义货币的货币性资产，如定期存款及外汇存款 。 M2 M1B 2017年 4月 3.63 4.21 3月 3.64 4.57 2月 3.56 5.07 1月 3.72 6.05 2016年 12月 4.11 6.01 11月 3.96 6.56 10月 3.98 6.35