纽约期市：原糖期货跌至10个月低点，可可期货也下滑

全球金市：金价持坚，市场关注美联储会议纪录
路透5月24日 - 金价周三持稳，中止上日下跌走势，投资人静待美国联邦储备理事会(FED/美联储)今日稍晚公布上次会议纪录。
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
5月原糖期货收跌0.44美分，或2.5%，报每磅17.12美分，此前跌至5月底来最低的17美分。
该合约尾盘跌穿上周低点17.02美分后吸引了进一步的卖压，触及了日低。
洲际交易所(ICE)数据显示，周二未平仓合约连续第九日增加，增至806,906口，为2月15日以来最高。
5月白糖期货下跌10美元，或2%，收报每吨485.30美元。
5月纽约可可收跌43美元，或2%，报每吨2,086美元，5月伦敦可可收跌22英镑，或1.3%，报每吨1,686英镑。
5月阿拉比卡咖啡收高0.45美分，或0.3%，报每磅1.393美元。
5月罗布斯塔咖啡收高3美元，或0.1%，报每吨2,171美元。(完) (编译 李军; 审校 母红)
路透5月24日 - 金价周三持稳，中止上日下跌走势，投资人静待美国联邦储备理事会(FED/美联储)今日稍晚公布上次会议纪录。
路透台北5月24日 - 台湾央行周三公布，4月日平均货币总计数M2年增率降至3.63%，受 到外资净汇入减少影响；而4月M1B年增率亦降至4.21%。累计今年1至4月M1B及M2平均年增率 分别为4.97%及3.64%。 2017年央行M2年增率目标区间在2.5-6.5%。 货币总计数M1A为通货加支票及活期存款，M1B为M1A加活期储蓄存款，而M2则为M1B加准 货币。准货币为可无条件立即兑换成等价的狭义货币的货币性资产，如定期存款及外汇存款 。 M2 M1B 2017年 4月 3.63 4.21 3月 3.64 4.57 2月 3.56 5.07 1月 3.72 6.05 2016年 12月 4.11 6.01 11月 3.96 6.56 10月 3.98 6.35
路透短观调查显示，日本5月制造业信心变差，在4月触及10年来高位后出现九个月来首次下降，显示在出口开始带动经济复苏之际，企业乐观情绪的谨慎特质。(完) (编译 汪红英/艾茂林/于春红; 审校 蔡美珍/高琦/李春喜)