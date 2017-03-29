版本:
中国
亚洲 | 2017年 3月 30日 星期四 03:19 BJT

纽约期市：原糖期货跌至10个月低点，可可期货也下滑

路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。

5月原糖期货收跌0.44美分，或2.5%，报每磅17.12美分，此前跌至5月底来最低的17美分。

该合约尾盘跌穿上周低点17.02美分后吸引了进一步的卖压，触及了日低。

洲际交易所(ICE)数据显示，周二未平仓合约连续第九日增加，增至806,906口，为2月15日以来最高。

5月白糖期货下跌10美元，或2%，收报每吨485.30美元。

5月纽约可可收跌43美元，或2%，报每吨2,086美元，5月伦敦可可收跌22英镑，或1.3%，报每吨1,686英镑。

5月阿拉比卡咖啡收高0.45美分，或0.3%，报每磅1.393美元。

5月罗布斯塔咖啡收高3美元，或0.1%，报每吨2,171美元。(完) (编译 李军; 审校 母红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐