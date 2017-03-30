版本:
中国
亚洲 | 2017年 3月 31日 星期五 02:15 BJT

纽约期市：原糖续挫至10个月低位，因技术面疲弱

    路透纽约/伦敦3月30日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周四跌至10个月
低位，受技术性抛盘拖累，在每磅17美分之下扩大跌幅，此前市场疲弱，
未平仓合约跳升，交易员关注对主要种植国巴西丰产的忧虑。
    
    5月原糖      收跌0.31美分，或1.8%，报每磅16.81美分，盘中急挫
逾3%，至2016年5月以来最低的16.58美分。
    
    5月白糖合约       收跌6.30美元，或1.3%，报每吨479美元，盘中
跌至2016年5月以来最低的474.60美元。
    
    5月纽约可可      收高10美元，或0.5%，报每吨2,096美元，受到英
镑      走强提振。
    
    5月伦敦可可       收跌3英镑，或0.2%，报每吨1,683英镑。
    
    5月阿拉比卡咖啡      收盘持平于每磅1.393美元。
    
    5月罗布斯塔咖啡       收跌10美元，或0.5%，报每吨2,161美元。(
完) (编译 刘静；审校 李军)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐