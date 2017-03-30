纽约期市：原糖续挫至10个月低位，因技术面疲弱

《香港报摘》--信报5月24日
--内地电讯市场将于今年10月1日取消手机内地长途及漫游费用，中国电信董事长杨杰在香港出席股东会后表示，措施有望提前至9月1日实施，趁机抢占市场份额。
路透纽约/伦敦3月30日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周四跌至10个月 低位，受技术性抛盘拖累，在每磅17美分之下扩大跌幅，此前市场疲弱， 未平仓合约跳升，交易员关注对主要种植国巴西丰产的忧虑。 5月原糖 收跌0.31美分，或1.8%，报每磅16.81美分，盘中急挫 逾3%，至2016年5月以来最低的16.58美分。 5月白糖合约 收跌6.30美元，或1.3%，报每吨479美元，盘中 跌至2016年5月以来最低的474.60美元。 5月纽约可可 收高10美元，或0.5%，报每吨2,096美元，受到英 镑 走强提振。 5月伦敦可可 收跌3英镑，或0.2%，报每吨1,683英镑。 5月阿拉比卡咖啡 收盘持平于每磅1.393美元。 5月罗布斯塔咖啡 收跌10美元，或0.5%，报每吨2,161美元。( 完) (编译 刘静；审校 李军)
--内地电讯市场将于今年10月1日取消手机内地长途及漫游费用，中国电信董事长杨杰在香港出席股东会后表示，措施有望提前至9月1日实施，趁机抢占市场份额。
--周二(23日)晚间，多家上市公司接到控股股东以及公司董监高方面的增持通知，基于对公司未来持续稳定发展的信心，增强广大投资者的信念，在二级市场上进行增持。
路透上海5月24日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 5月 5/26 -- 中国外汇市场交易概况数据 4月 5/27 0930 工业经济效益月度报告 4月 5/31 0900 官方制造业PMI 5月 官方非制造业PMI 5月 -- 中国货物和服务贸易收支 4月 -- 中国对外证券投资资产（分国别） 2016年12月末