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货币新闻 | 2017年 4月 4日 星期二 03:12 BJT

纽约期市：原糖因技术阻力和巴西丰产下跌，咖啡也下挫

路透纽约/伦敦4月3日 - 原糖期货周一收跌，因空头回补带动的反弹消竭，阿拉比卡咖啡回落，伦敦可可从两周低位回升，交投震荡。

5月原糖期货收跌0.22美分，或1.31%，报每磅16.54美分，接近盘中触及的10个月低位16.47美分。

价格在约17.11美分触及技术阻力，巴西本月开始收割也进一步施压，法国兴业银行商品部主管Michael McDougall称。

商品期货交易委员会上周五发布的数据显示，截至3月28日当周，投机客继续减少原糖合约的看多头寸。

5月白糖期货收跌3.80美元，或0.80%，报每吨473.40美元。

5月伦敦可可收涨10英镑，或0.60%，报每吨1,689英镑，盘中跌至两周低位的1,650英镑。

5月纽约可可收跌12美元，或0.57%，报每吨2,107美元。

5月阿拉比卡咖啡收跌1.45美分，或1.04%，报每磅1.3785美元，距离上周触及的八周低位1.3620不远。

纽约5月咖啡期货在每磅1.3820至1.4025美元区间保持中性。

5月罗布斯塔咖啡收跌1美元，或0.05%，报每吨2,150美元。(完) (编译 刘静；审校 李军)
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